В четверг, 18-го ноября, состоится поединок 4-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы B, в котором сразятся исландский «Брейдаблик» и харьковский «Жилстрой-1». Матч пройдет в Коупавогюре (Исландия), на поле стадиона «Коупавогсведлюр», начало в 19:45.

У единственных представительниц нашей страны в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА серьезные проблемы. Команда Валентины Котик не смогла обыграть представительниц Исландии на своем поле (0:0), в результате чего существенно ухудшила свои шансы на выход из группы в конкуренции против мадридского «Реала» и французского «ПСЖ». Ключевая проблема – наши девушки еще не забивали голов на групповом этапе, и если это не получится сделать в живописной Исландии, то фактически шансов на выход не останется.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Брейдаблик» – «Жилстрой-1».