В четверг, 18 ноября, состоится поединок 4-го тура женской Лиги чемпионов, в котором сыграют исландский «Брейдаблик» и харьковский «Жилстрой-1». Матч пройдет в Коупавогюре (Исландия), на поле стадиона «Коупавогсведлюр».

Неделей ранее команда Валентины Котик не смогла обыграть представительниц Исландии в Харькове (0:0) и ухудшила свои шансы на выход из группы. В борьбе за две путевки в плей-офф впереди французский «ПСЖ» (9 очков) и мадридский «Реал» (6).

Брейдаблик – Жилстрой-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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