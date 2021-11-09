Снова без голов. Жилстрой-1 сыграл вничью с Брейдабликом в Лиге чемпионов

Харьковский «Жилстрой-1» в рамках группового турнира женской Лиги чемпионов встречался с исландским «Брейдабликом». Обе команды имели в своем пассиве по два поражения, уступив фаворитам группы В мадридскому «Реалу» и ПСЖ.

В первом тайме харьковчанки имели территориальное преимущество, активно пытаясь забить свой первый гол в групповом турнире. Уже в начале поединка была близка к успеху Овдийчук, которая замкнула прострел Алексанян и пробила рядом со штангой. Могла отметиться взятием ворот и Садыкоглу, бившая головой из хорошей позиции. Исландки большую часть тайма оборонялись, пытаясь справиться с активным прессингом харьковчанок.

В начале второй половины встречи команды обменялись опасными моментами. Сначала голкипер «Жилстроя-1» Яман сыграла надежно после удара Антонсдоттир, а затем Бойченко не сумела замкнуть прострел Овдийчук. Харьковчанки продолжали владеть преимуществом, и отличный шанс не использовала Шматко, которая после скидки Бойченко пробила неудачно. В конце встречи соперницы действовали на встречных курсах, но цифры на табло так и не изменились.

«Жилстрой-1» остался на третьем месте турнирной таблицы группы В. 18-го ноября харьковчанки снова встретятся с «Брейдабликом», уже в Исландии.

Лига чемпионов. Группа В. 3-й тур.

«Жилстрой-1» (Харьков, Украина) – «Брейдаблик» (Коупавогюр, Исландия) – 0:0

Басанская (72), Шматко (79) – А.Арнадоттир (35), Цимер (60), Альбертсдоттир (62)

«Жилстрой-1»: Яман, Басанская, Шматко, Алексанян, Шевчук (Анна Воронина, 86), Кочнева (Спасоевич, 86), Апанащенко, Петрик, Бойченко, Садыкоглу, Овдийчук.

«Брейдаблик»: Иварсдоттир, Халльдоурсдоттир, Лиллиардоттир, К.Арнадоттир, А.Арнадоттир, Томасдоттир, Магнусдоттир, Цимер (В. Кристьянсдоттир, 91), Альбертсдоттир, Антонсдоттир (Георгсдоттир, 84), Сигюргейрсдоттир (Сорее, 46).

Арбитр: Рием Хуссейн (Германия)

ОСК «Металлист» (Харьков, Украина)

ЖИЛСТРОЙ-1 - БРЕЙДАБЛИК. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА