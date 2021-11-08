Во вторник, 9-го ноября, состоится поединок группового турнира женской Лиги чемпионов, в котором харьковский «Жилстрой-1» встретится с исландским «Брейдабликом». Матч пройдет в Харькове на ОСК «Металлист» и начнется в 19:45.

Обе команды ранее потерпели по два поражения в матчах с мадридским «Реалом» и ПСЖ. Харьковчанки дома уступили «галактикос» со счетом 0:1, а затем проиграли в Париже хозяйкам поля со счетом 0:5. Исландки в родных стенах проиграли парижанкам 0:2, а в Мадриде потерпели фиаско со счетом 0:5. «Брейдаблик» является первым исландским клубом, который добрался до группового этапа одного из турниров УЕФА. Отметим, что на данный момент «Жилстрой-1» и датский «Хэкен» нанесли меньше всего ударов в створ среди всех участников группового этапа - всего по одному.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Жилстрой-1» - «Брейдаблик».