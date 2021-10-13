Другой уровень. Жилстрой-1 разгромно проиграл ПСЖ

Во втором туре Лиги чемпионов харьковчанки пропустили пять безответных голов

  • 13.10.2021 21:39
  • 1566 просмотров
  • 1 комментарий
Другой уровень. Жилстрой-1 разгромно проиграл ПСЖ
© uefa.com

Второй матч группового этапа Лиги чемпионов тоже не принес харьковской команде ничего хорошего. И если в матче с «Реалом» были хоть какие-то шансы, то все было очень грустно.

Диане, Гейоро и Уитема посто разрывали наши фланги и центр. В итоге подруга Альфонсо Дэвиса оформила хет-трик еще в первом тайме, а во втором по одному выстрелу сделали Дудек и Хелифи.

Посмотрим, что будет в матче с исландками. Пока что в Лиге чемпионов нашей команде ничего сделать не удается - совсем другой уровень оказался.

Лига чемпионов по футболу среди женщин 2021/2022. Группа В. 2 тур. 

«ПСЖ» (Париж, Франция) - «Жилстрой-1» (Харьков, Украина) - 5:0.

 Уитема, 25, 32, 43, Дудек, 59, Хелифи, 88.

 Уитема, 58 - Овдийчук, 54, Алексанян, 56.

«ПСЖ»: Лабб - Лоуренс, Дудек (де Алмейда, 71), Илестедт, Каршауи (Э. Каскарино, 65) - Диалло (Фазер, 78), Гейоро, Дебриц (Хелифи, 65)  - Диани, Бахманн (балтимор, 65), Уитема.

«Жилстрой-1»: Яман - Алексанян, Апанащенко, Люб. Шматко, Басанская - Петрик (Кочнева, 81), Хаванская (Анастасия Воронина, 46), Шевчук (Анна Воронина, 84) - Бойченко, Биргюль Садыкоглу (Спасоевич, 81) - Овдийчук.

Арбитр: Сара Перссон (Швеция).

Стадион: «Жан Буэн» (Париж, Франция).

ПСЖ - ЖИЛСТРОЙ-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Сергей Рипьюк, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    почти не виден
    online
    почти не виден, 13.10.2021 22:14
    +1
    Зато прикоснулись к элите.
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