Другой уровень. Жилстрой-1 разгромно проиграл ПСЖ

Второй матч группового этапа Лиги чемпионов тоже не принес харьковской команде ничего хорошего. И если в матче с «Реалом» были хоть какие-то шансы, то все было очень грустно.

Диане, Гейоро и Уитема посто разрывали наши фланги и центр. В итоге подруга Альфонсо Дэвиса оформила хет-трик еще в первом тайме, а во втором по одному выстрелу сделали Дудек и Хелифи.

Посмотрим, что будет в матче с исландками. Пока что в Лиге чемпионов нашей команде ничего сделать не удается - совсем другой уровень оказался.

Лига чемпионов по футболу среди женщин 2021/2022. Группа В. 2 тур.

«ПСЖ» (Париж, Франция) - «Жилстрой-1» (Харьков, Украина) - 5:0.

Уитема, 25, 32, 43, Дудек, 59, Хелифи, 88.

Уитема, 58 - Овдийчук, 54, Алексанян, 56.

«ПСЖ»: Лабб - Лоуренс, Дудек (де Алмейда, 71), Илестедт, Каршауи (Э. Каскарино, 65) - Диалло (Фазер, 78), Гейоро, Дебриц (Хелифи, 65) - Диани, Бахманн (балтимор, 65), Уитема.

«Жилстрой-1»: Яман - Алексанян, Апанащенко, Люб. Шматко, Басанская - Петрик (Кочнева, 81), Хаванская (Анастасия Воронина, 46), Шевчук (Анна Воронина, 84) - Бойченко, Биргюль Садыкоглу (Спасоевич, 81) - Овдийчук.

Арбитр: Сара Перссон (Швеция).

Стадион: «Жан Буэн» (Париж, Франция).

ПСЖ - ЖИЛСТРОЙ-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА