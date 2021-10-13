ПСЖ – Жилстрой-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поэдинка 2 тура группового этапа женской Лиги чемпионов

  • 13.10.2021 02:31
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ПСЖ – Жилстрой-1. Текстовая трансляция матча
© Жилстрой-1

В среду, 13 октября, состоится поединок 2 тура группового этапа женской Лиги чемпионов, в котором будут играть французский «Пари Сен-Жермен» и харьковский «Жилстрой-1». Игра пройдет в Париже на поле стадиона «Жан Буэн», начало - в 19:45.

Удачно пройдя квалификацию (были побеждены трое соперников), харьковчанки стартовали в группе Лиги чемпионов. Дебют оказался неудачным - «Жилстрой-1» дома уступил мадридскому «Реалу» (0:1). Не факт, что первые очки будут набраны в Париже, ведь местный «ПСЖ» является одним из фаворитов текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В первом туре французская команда со счетом 2:0 переиграла исландский «Брейдаблик» и на данный момент возглавляет квартет. Напомним, что борьбу в 1/4 финала продолжат по две лучшие команды из каждой группы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ПСЖ» - «Жилстрой-1».

 

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Источник — Sport.ua

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