В среду, 13 октября, состоится поединок 2 тура группового этапа женской Лиги чемпионов, в котором будут играть французский «Пари Сен-Жермен» и харьковский «Жилстрой-1». Игра пройдет в Париже на поле стадиона «Жан Буэн», начало - в 19:45.

Удачно пройдя квалификацию (были побеждены трое соперников), харьковчанки стартовали в группе Лиги чемпионов. Дебют оказался неудачным - «Жилстрой-1» дома уступил мадридскому «Реалу» (0:1). Не факт, что первые очки будут набраны в Париже, ведь местный «ПСЖ» является одним из фаворитов текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В первом туре французская команда со счетом 2:0 переиграла исландский «Брейдаблик» и на данный момент возглавляет квартет. Напомним, что борьбу в 1/4 финала продолжат по две лучшие команды из каждой группы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ПСЖ» - «Жилстрой-1».