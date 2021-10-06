Жилстрой-1 стартовал в Лиге чемпионов с минимального поражения от Реала

Украинский клуб провел свой первый поединок на групповой стадии турнира

  • 06.10.2021 21:39
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Жилстрой-1 стартовал в Лиге чемпионов с минимального поражения от Реала
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Украинский «Жилстрой-1» провел первый, исторический поединок на групповом этапе женской Лиги чемпионов. Команда стартовала на этой стадии турнира домашним поединком против мадридского «Реала».

Испанская команда минут 10-15 осваивалась на поле харьковского стадиона «Металлист». После чего прибрала инициативу к рукам – и до самого финального свистка не отдавала.

Гостьи открыли счет на 33 минуте. После флангового навеса и борьбы в воздухе мяч попал в ногу Анастасии Ворониной и отскочил к Наварро. Миниатюрная (1,51 м, 51 кг) Лорена не растерялась и в касание добила мяч в сетку – 0:1.

«Реал» продолжил доминировать и после перерыва. Статистика матча, увы, полностью в пользу испанской команды. 5:15 по ударам (0:3 в створ), 1:9 по угловым, 30:70% по владению мячом.

Тем не менее, футболистки «Жилстроя» не сдавались. Они понравились бойцовским характером. Будем надеяться, что вскоре придут и первые забитые мячи, и первые победы.

Лига чемпионов по футболу среди женщин. Групповой этап, группа 5. 1 тур.

«Жилстрой-1» - «Реал» - 0:1

  Наварро (33).

  Сорноса (21), Меллер (85), Л. Родригес (87).

«Жилстрой-1»: Гамзе Яман, Алексанян, Апанащенко, Шматко, Анастасия Воронина (Басанская, 68), Петрик, Хаванская, Шевчук, Бойченко, Садыкоглу (Анна Воронина, 86), Овдийчук.

Запасные: Мостовая, Свидунович, Басанская, Спасоевич, Купяк, Утицких, Кочнева, Анна Воронина.

«Реал»: М. Родригес, Л. Родригес, Петер, Андрес, Гальвес, Дель Кастильо (Меллер, 84), Сорноса, Флорентино, Кармона (Роблес, 74), Наварро, Гарсия (Корредера, 88).

Запасные: Жерар, Фуэнте, Роблес, Меллер, Корредера, Дуран, Бенитес Отеро.

Арбитр: Схона Схукрула (Нидерланды).

Стадион: «Металлист» (Харьков).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

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