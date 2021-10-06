Жилстрой-1 – Реал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового турнира женской Лиги чемпионов

  • 06.10.2021 14:10
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Жилстрой-1 – Реал. Текстовая трансляция матча
© ФК Жилстрой-1

В среду, 6-го октября, состоится поединок группового турнира женской Лиги чемпионов, в котором харьковский «Жилстрой-1» будет принимать мадридский «Реал». Матч пройдет в Харькове на ОСК «Металлист» и начнется в 19:45.

«Жилстрой-1» впервые пробился в число 16-ти лучших команд Лиги чемпионов. В групповой турнир харьковчанки пробились, преодолев два отборочных раунда. Сначала команда Валентины Котик разобралась с болгарским НСА (5:1) и словенским «Помурьем» (4:1), а затем в двухматчевом противостоянии обыграла кипрский «Аполлон» (2:1 в гостях и 3:1 дома). Мадридский «Реал» является дебютантом турнира. В квалификации «Реал» прошел четвертьфиналиста прошлой Лиги чемпионов «Манчестер Сити» (1:1 дома и 1:0 в гостях).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Жилстрой-1» - «Реал».

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Источник — Sport.ua

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