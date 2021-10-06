Жилстрой-1 – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 октября в 19:45 видеотрансляцию матча 1-го тура женской ЛЧ

  • 06.10.2021 18:32
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Жилстрой-1 – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Жилстрой-1

В среду, 6 октября, в Харькове на стадионе «Металлист» состоится поединок 1-го тура женской Лиги чемпионов, в котором футболистки харьковского клуба «Жилстрой-1» будут принимать мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне Лига чемпионов проводится по новой формуле, и так высоко ни одна украинская команда еще не забиралась. В другом матче группы «Брейдаблик» из Исландии принимает французский «ПСЖ».

Жилстрой-1 – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен перед началом матча.

Источник — Sport.ua

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