В среду, 6 октября, в Харькове на стадионе «Металлист» состоится поединок 1-го тура женской Лиги чемпионов, в котором футболистки харьковского клуба «Жилстрой-1» будут принимать мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне Лига чемпионов проводится по новой формуле, и так высоко ни одна украинская команда еще не забиралась. В другом матче группы «Брейдаблик» из Исландии принимает французский «ПСЖ».

Жилстрой-1 – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен перед началом матча.