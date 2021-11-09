Жилстрой-1 – Брейдаблик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 ноября в 19:45 видеотрансляцию матча 4-го тура женской ЛЧ

  • 09.11.2021 16:27
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Жилстрой-1 – Брейдаблик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Во вторник, 9 ноября, в Харькове на стадионе «Металлист» состоится поединок 3-го тура женской Лиги чемпионов по футболу, в котором чемпионки Украины футболистки харьковского клуба «Жилстрой-1» будут принимать команду «Брейдаблик» из Исландии.

Подопечные Валентины Котик неудачно провели первые два матча в группе В Лиги чемпионов. У себя дома украинки проиграли мадридскому «Реалу» со счетом 0:1, пропустив единственный гол в первом тайме на 34-й минуте. А во втором туре в Париже «Жилстрой-1» потерпел крупное поражение 0:5 от французского «ПСЖ».

Исландская команда «Брейдаблик» в первых двух турах группового этапа Лиги чемпионов тоже проиграла два стартовых матча. Cперва она уступила «ПСЖ» на своем поле со счетом 0:2, а затем пропустила пять безответных мячей в Мадриде от «Реала» (0:5).

Жилстрой-1 – Брейдаблик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирные таблицы женской Лиги чемпионов

Источник — Sport.ua

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