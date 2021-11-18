Черная магия. Африканская сборная использовала летучую мышь перед игрой ЧМ

Представители сборной Алжира обвинили команду соперников из Буркина-Фасо в применении черной магии во время матча квалификации чемпионата мира 2022. Команда Алжира вызывала шамана для снятия заклинания.

Алжирский журналист Валид Зиани сообщил, что хозяева поля предъявили соперникам обвинения в использовании черной магии на поле стадиона «Мустафа Тшакер» перед началом игры. В Африке убийство летучих мышей является способом привлечь удачу. Алжирцы обратились за помощью к экзорцисту, чтобы снять заклинание.

Встреча африканской зоны квалификации ЧМ-2022 состоялась 16 ноября на арене в алжирском Блиде и завершилась со счетом 2:2. У хозяев поля отличились Рияд Марез, капитан команды, и Софьян Фегули.

Сыграв вничью, Алжир остался на первой позиции (14 очков) и вышел в плей-офф, сборная Буркина-Фасо финишировала второй (12 баллов).

Квалификация ЧМ-2022

Африканская зона, группа A, 6-й тур

Алжир – Буркина-Фасо – 2:2

Голы: Рияд Марез, 21, Софьян Фегули, 68 – Закария Саного, 37, Иссуфу Дайо, 84 (пен).

Турнирная таблица