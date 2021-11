Черная магия. Африканская сборная использовала летучую мышь перед игрой ЧМ

Представители сборной Алжира обвинили команду соперников из Буркина-Фасо в применении черной магии во время матча квалификации чемпионата мира 2022. Команда Алжира вызывала шамана для снятия заклинания.

Алжирский журналист Валид Зиани сообщил, что хозяева поля предъявили соперникам обвинения в использовании черной магии на поле стадиона «Мустафа Тшакер» перед началом игры. В Африке убийство летучих мышей является способом привлечь удачу. Алжирцы обратились за помощью к экзорцисту, чтобы снять заклинание.

Встреча африканской зоны квалификации ЧМ-2022 состоялась 16 ноября на арене в алжирском Блиде и завершилась со счетом 2:2. У хозяев поля отличились Рияд Марез, капитан команды, и Софьян Фегули.

Сыграв вничью, Алжир остался на первой позиции (14 очков) и вышел в плей-офф, сборная Буркина-Фасо финишировала второй (12 баллов).

Квалификация ЧМ-2022

Африканская зона, группа A, 6-й тур

Алжир – Буркина-Фасо – 2:2

Голы: Рияд Марез, 21, Софьян Фегули, 68 – Закария Саного, 37, Иссуфу Дайо, 84 (пен).

Турнирная таблица

The year is 2021. Algeria is hosting Burkina Faso in a tense World Cup qualifier. Algeria accused Burkina Faso of performing black magic on the pitch at the Mustapha Tchaker Stadium in Blida. Algeria brought an "exorcist" (راقي) to remove the spell. Welcome to Africa. pic.twitter.com/XliC89BxwG