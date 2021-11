Итоговый турнир WTA. Мугуруса выиграла трехсетовый матч у Крейчиковой

На Итоговом турнире WTA, который проходит в мексиканской Гвадалахаре, состоялся очередной матч.



В поединке 2-го тура группы Теотиуакан испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса обыграла чешскую спортсменку Барбору Крейчикову в трех сетах. Матч длился 2 часа 13 минут.



Итоговый турнир WTA

Женщины. 2-й тур

Гарбинье Мугуруса (Испания) [6] – Барбора Крейчикова (Чехия) [2] – 2:6, 6:3, 6:4

Из этой группы досрочно в 1/2 финала вышла Анетт Контавейт из Эстонии [8], одержавшая две победы.

Турнирные таблицы

