Итоговый турнир WTA. Контавейт стала первой участницей плей-офф

Состоялся матч второго тура группового этапа в рамках Итогового турнира WTA, который проходит в мексиканской Гвадалахаре.



В первой встрече группы Теотиуакан эстонка Анетт Контавейт переиграла чешку Каролину Плишкову.



Итоговый турнир WTA. Групповой раунд

Анетт Контавейт (Эстония) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:4, 6:0

Для Анетт это уже 12-я победа подряд в Туре.



Ранее Контавейт обыграала еще одну чешку Барбору Крейчикову, а Каролина Плишкова – испанку Гарбинье Мугурусу.



Две победы в двух сетах означают, что Контавейт досрочно пробилась в полуфинал. Она еще может финишировать на второй строчке, но точно не ниже.