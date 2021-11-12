Итоговый турнир WTA. Контавейт стала первой участницей плей-офф

Анетт легко переиграла Каролину Плишкову и ниже второго места уже не опустится

  • 12.11.2021 23:09
  • 730 просмотров
  • 13 комментариев
Итоговый турнир WTA. Контавейт стала первой участницей плей-офф
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анетт Контавейт

Состоялся матч второго тура группового этапа в рамках Итогового турнира WTA, который проходит в мексиканской Гвадалахаре.
 
В первой встрече группы Теотиуакан эстонка Анетт Контавейт переиграла чешку Каролину Плишкову. 
 
Итоговый турнир WTA. Групповой раунд
Анетт Контавейт (Эстония) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:4, 6:0

Для Анетт это уже 12-я победа подряд в Туре.
 
Ранее Контавейт обыграала еще одну чешку Барбору Крейчикову, а Каролина Плишкова – испанку Гарбинье Мугурусу
 
Две победы в двух сетах означают, что Контавейт досрочно пробилась в полуфинал. Она еще может финишировать на второй строчке, но точно не ниже.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    adidas777
    adidas777, 12.11.2021 23:20
    +4
    Stelios Komnin, 12.11.2021 23:17
    Соболенка - случайная. Контавейт - трудолюбива, но в 10-ке не удержится.
    Соболенко 100% временно так высоко, а вот по Контавейт я бы так не утверждал. Она может на долго закрепиться в десятке.
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 12.11.2021 23:16
    +3
    Интересное нынче время.
    Что либо предугадать сейчас в женском теннисе просто анриал!
    Я такого и не припомню, что бы когда либо было именно так, как сейчас.
    Ссылка
    Publius
    Publius, 12.11.2021 23:12
    +2
    Схоже, за відсутності Барті саме Аннет буде домінувати на цьому турнірі. Ну що ж, успіху їй.
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 12.11.2021 23:22
    +1
    Stelios Komnin, 12.11.2021 23:13
    А что блестящего? Вспомнить турнир, когда Элина выигрывала. Так там все показывали игру, кроме Квитовой. Тут смотреть нечего.
    Согласен, пока что по накалу и уровню матчей, очень слабый турнир. Все матчи в одну калитку.
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 12.11.2021 23:18
    +1
    Spectra, 12.11.2021 23:15
    Походу Анетт не остановить космическую форму набрала при Турсунове, в следующем сезоне вполне и в топ-3 будет, а может и выше, но это уже зависит от Арины!
    При чем тут Соболенко?
    Нашли "звезду"
    Давайте пари заключим, что ничего общего у Соболенко в следующем сезоне,с первой строкой не будет.
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
    Stelios Komnin, 12.11.2021 23:13
    +1
    sirjoga, 12.11.2021 23:10
    Просто блискуча перемога
    А что блестящего? Вспомнить турнир, когда Элина выигрывала. Так там все показывали игру, кроме Квитовой. Тут смотреть нечего.
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
    Stelios Komnin, 12.11.2021 23:13
    +1
    "Турнир лучших"... Проигрывают сеты под ноль. Лучшие из худших.
    Ссылка
    sirjoga
    sirjoga, 12.11.2021 23:10
    +1
    Просто блискуча перемога
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
    Stelios Komnin, 12.11.2021 23:25
    0
    adidas777, 12.11.2021 23:20
    Соболенко 100% временно так высоко, а вот по Контавейт я бы так не утверждал. Она может на долго закрепиться в десятке.
    Закрепиться могут Саккари и Бадоса. Гречанка - отличный атлет, а Бадоса - молода. Остальным 26 и больше, после начинаются травмы и регресс.
    Ссылка
    SolidQ
    online
    SolidQ, 12.11.2021 23:19
    0
    грац Анетт.
    P.S Послезавтра эта мафия стартует - https://www.nittoatpfinals.com/-/media/images/news/2021/11/12/13/48/officia
    l-photo-nitto-atp-finals-2021.jpg
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 12.11.2021 23:15 (изменен)
    0
    Походу Анетт не остановить космическую форму набрала при Турсунове, в следующем сезоне вполне и в топ-3 будет, а может и выше, но это уже зависит от Арины!
    Ссылка
    SergioK
    online
    SergioK, 12.11.2021 23:12
    -1
    Бадоса - Контавейт. Такий буде фінал.
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
    Stelios Komnin, 12.11.2021 23:17
    -4
    Spectra, 12.11.2021 23:15
    Походу Анетт не остановить космическую форму набрала при Турсунове, в следующем сезоне вполне и в топ-3 будет, а может и выше, но это уже зависит от Арины!
    Соболенка - случайная. Контавейт - трудолюбива, но в 10-ке не удержится.
    Ссылка
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