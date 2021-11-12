Итоговый турнир WTA. Контавейт стала первой участницей плей-офф

Состоялся матч второго тура группового этапа в рамках Итогового турнира WTA, который проходит в мексиканской Гвадалахаре.
В первой встрече группы Теотиуакан эстонка Анетт Контавейт переиграла чешку Каролину Плишкову.
Итоговый турнир WTA. Групповой раунд
Анетт Контавейт (Эстония) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:4, 6:0
Для Анетт это уже 12-я победа подряд в Туре.
Ранее Контавейт обыграала еще одну чешку Барбору Крейчикову, а Каролина Плишкова – испанку Гарбинье Мугурусу.
Две победы в двух сетах означают, что Контавейт досрочно пробилась в полуфинал. Она еще может финишировать на второй строчке, но точно не ниже.
Источник — Sport.ua
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Что либо предугадать сейчас в женском теннисе просто анриал!
Я такого и не припомню, что бы когда либо было именно так, как сейчас.
Нашли "звезду"
Давайте пари заключим, что ничего общего у Соболенко в следующем сезоне,с первой строкой не будет.
P.S Послезавтра эта мафия стартует - https://www.nittoatpfinals.com/-/media/images/news/2021/11/12/13/48/officia
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