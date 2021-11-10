Итоговый турнир. Контавейт стартовала с уверенной победы над Крейчиковой

Состоялся стартовый матч в рамках Итогового турнира WTA, который проходит в мексиканской Гвадалахаре.



В первой встрече группа Теотиуакан чешка Барбора Крейчикова в двух сетах проиграла эстонке Анетт Контавейт.



Итоговый турнир WTA. Групповой раунд

Анетт Контавейт (Эстония) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 6:3, 6:4

Контавейт выиграла 11-й матч подряд.



Это была первая встреча теннисисток между собой.



Во втором матче первого раунда в этом квартете сразятся Каролина Плишкова и Гарбинье Мугуруса.