Итоговый турнир. Контавейт стартовала с уверенной победы над Крейчиковой

Состоялся стартовый матч в рамках Итогового турнира WTA, который проходит в мексиканской Гвадалахаре.
В первой встрече группа Теотиуакан чешка Барбора Крейчикова в двух сетах проиграла эстонке Анетт Контавейт.
Итоговый турнир WTA. Групповой раунд
Анетт Контавейт (Эстония) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 6:3, 6:4
Контавейт выиграла 11-й матч подряд.
Это была первая встреча теннисисток между собой.
Во втором матче первого раунда в этом квартете сразятся Каролина Плишкова и Гарбинье Мугуруса.
Источник — Sport.ua
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