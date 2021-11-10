Итоговый турнир. Контавейт стартовала с уверенной победы над Крейчиковой

Эстонская теннисистка подтвердила статус фаворитки встречи

  • 10.11.2021 23:28
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Итоговый турнир. Контавейт стартовала с уверенной победы над Крейчиковой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анетт Контавейт и Барбора Крейчикова

Состоялся стартовый матч в рамках Итогового турнира WTA, который проходит в мексиканской Гвадалахаре.
 
В первой встрече группа Теотиуакан чешка Барбора Крейчикова в двух сетах проиграла эстонке Анетт Контавейт. 
 
Итоговый турнир WTA. Групповой раунд
Анетт Контавейт (Эстония) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 6:3, 6:4

Контавейт выиграла 11-й матч подряд.
 
Это была первая встреча теннисисток между собой.
 
Во втором матче первого раунда в этом квартете сразятся Каролина Плишкова и Гарбинье Мугуруса.

Источник — Sport.ua

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