Итоговый турнир. Плишкова выиграла у Мугурусы

Чешская теннисистка стартовала с победы в трех сетах

  • 11.11.2021 07:19
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Итоговый турнир. Плишкова выиграла у Мугурусы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Плишкова

Четвертая ракетка мира Каролина Плишкова взяла верх над пятым номером мирового рейтинга Гарбинье Мугурусой в матче Итогового турнира WTA, который проходит в мексиканской Гвадалахаре.

Чешка проиграла испанке первый сет, однако смогла реабилитироваться перед собой и взять два последующих. Встреча продлилась 2 часа 28 минут.

Итоговый турнир WTA. Групповой раунд
Каролина Плишкова (Чехия) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4:6, 6:2, 7:6 (8:6)

В следующем матче Плишкова сыграет со своей соотечественницей Барборой Крейчиковой, накануне проигравшей Аннет Контавейт. В то же время эстонка будет соперницей Мугурусы.

Источник — Sport.ua

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