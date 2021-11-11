Итоговый турнир. Плишкова выиграла у Мугурусы

Четвертая ракетка мира Каролина Плишкова взяла верх над пятым номером мирового рейтинга Гарбинье Мугурусой в матче Итогового турнира WTA, который проходит в мексиканской Гвадалахаре.

Чешка проиграла испанке первый сет, однако смогла реабилитироваться перед собой и взять два последующих. Встреча продлилась 2 часа 28 минут.

Итоговый турнир WTA. Групповой раунд

Каролина Плишкова (Чехия) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4:6, 6:2, 7:6 (8:6)

В следующем матче Плишкова сыграет со своей соотечественницей Барборой Крейчиковой, накануне проигравшей Аннет Контавейт. В то же время эстонка будет соперницей Мугурусы.