WTA выступила с заявлением по скандалу с участием Крейчиковой и журналиста

Всемирная женская теннисная ассоциация (WTA) сделала заявление по инциденту с комментарием журналиста Tennis Channel Джона Вертхейма, который неуместно высказался о внешности чешской теннисистки Барборы Крейчиковой.

«Подобные комментарии в адрес спортсменок недопустимы. WTA полностью поддерживает решительный призыв Барборы к уважению. Это должно стать нормой для всех женщин в любой рабочей среде. Уважение – это право, а не привилегия, которое нужно заслужить», – говорится в заявлении ассоциации.

Tennis Channel уже объявил о временном отстранении Джона Вертхейма от работы на канале в связи с данным инцидентом. Напомним, в эфир попала его фраза: «Вы думаете, кто я? Барбора Крейчикова? Только посмотрите на лоб», – намекнув на внешность спортсменки