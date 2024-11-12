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  4. WTA выступила с заявлением по скандалу с участием Крейчиковой и журналиста
WTA
12 ноября 2024, 16:30 | Обновлено 12 ноября 2024, 16:35
377
0

WTA выступила с заявлением по скандалу с участием Крейчиковой и журналиста

Организация встала на защиту чешки после инцидента с журналистом

12 ноября 2024, 16:30 | Обновлено 12 ноября 2024, 16:35
377
0
WTA выступила с заявлением по скандалу с участием Крейчиковой и журналиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

Всемирная женская теннисная ассоциация (WTA) сделала заявление по инциденту с комментарием журналиста Tennis Channel Джона Вертхейма, который неуместно высказался о внешности чешской теннисистки Барборы Крейчиковой.

«Подобные комментарии в адрес спортсменок недопустимы. WTA полностью поддерживает решительный призыв Барборы к уважению. Это должно стать нормой для всех женщин в любой рабочей среде. Уважение – это право, а не привилегия, которое нужно заслужить», – говорится в заявлении ассоциации.

Tennis Channel уже объявил о временном отстранении Джона Вертхейма от работы на канале в связи с данным инцидентом. Напомним, в эфир попала его фраза: «Вы думаете, кто я? Барбора Крейчикова? Только посмотрите на лоб», – намекнув на внешность спортсменки

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Барбора Крейчикова скандал
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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