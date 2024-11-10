Крейчикова отреагировала на насмешки по поводу своей внешности

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (WTA 13) ответила на скандальный комментарий журналиста, сделанный в её адрес.



Известный американский обозреватель Джон Вертхейм, за секунды до эфира на Tennis Channel, произнес: «Как вы думаете, кто я? Барбора Крейчикова. Только взгляните на лоб, когда Крейчикова и Чжэн выходят на корт», — намекая на особенности внешности спортсменки. Этот фрагмент оказался в официальной трансляции матча.



Через некоторое время чешка высказалась по поводу этого инцидента: «Возможно, вы уже слышали недавние комментарии во время освещения WTA Finals, которые касались моей внешности, а не игры. Как спортсменка, посвятившая себя теннису, я была огорчена таким непрофессиональным высказыванием.

К сожалению, это не первый подобный случай в спортивной среде. Я часто предпочитаю промолчать, но теперь убеждена, что настало время подчеркнуть важность уважения и профессионализма в спортивной журналистике. Подобные комментарии уводят в сторону от истинного смысла спорта и той самоотдачи, с которой каждый из нас выходит на корт.

Я искренне люблю теннис и хочу, чтобы наш вид спорта представляли достойно, соответствуя уровню обязательств, которые мы принимаем, чтобы соревноваться на этой арене», — заявила Барбора Крейчикова.



Через некоторое время Вертхейм принёс извинения в социальных сетях.