Интригующий выбор. Как Италия отреагировала на появление Шевченко в Дженоа

В минувшее воскресенье Андрей Шевченко был официально назначен на пост главного тренера аутсайдера Серии А, «Дженоа». Легендарный экс-форвард «Милана» теперь уже в качестве тренера возвращается в Италию, где провел свои лучшие годы как игрок. Естественно, такое событие вызвало большой резонанс не только в Украине, но и на самом Апеннинском полуострове.

Информация о том, что Шевченко возглавит «Дженоа», разорвала информационное пространство поздним вечером пятницы. Фактически первым о переговорах экс-наставника сборной Украины с «Грифонами» сообщил известный инсайдер Джанлука Ди Марцио. Его сайт пытается предугадать, каким будет Шевченко-тренер в «Дженоа» сквозь призму его работы с великими тренерами во время игровой карьеры:

«После завершения карьеры игрока в 2012 году Шевченко попытался стать парламентарием, но попытка провалилась. После этого Андрей понял, что его будущее все-таки в футболе, в качестве тренера. И теперь, после 5 лет во главе сборной Украины, он возвращается в Серию А.

Учителей Шевченко-тренера было много: от Дзаккерони до Анчелотти, от Моуриньо до Лобановского, тренера «Динамо» Киев, который и запустил Шеву в мир Великих. Лобановский был революционером, который превращал футбол в зрелище благодаря своим инновациям. И Шевченко много раз говорил, что Лобановский – его учитель.

Тем не менее, Шевченко-тренер может считаться миксом тренеров, с которыми работал. Он пытается играть гордо, но внимательно, в атакующем стиле, но упорядочено, зрелищно, но цинично, когда это необходимо.

Кроме тактических нюансов, у Анчелотти он также научился многому с точки зрения управления командой и раздевалкой. От таких учителей можно брать только лучшее, начиная со скромности и спокойствия. Летом 2012 года, сразу после завершения карьеры игрока, Шевченко предложили пост главного тренера сборной, но он отказался, заявив, что еще слишком рано.

В 2016 году он уже принял повторное предложение от украинской Федерации, и был к тому моменту уже готовым тренером. Под его руководством команда росла, и добралась до четвертьфинала Евро-2020.

Шева начал с идеей игры в 4 защитника, но под конец правления в сборной нашел в себе смелость перейти на схему в три защитника, с которой и прошел такой успешный путь на Евро-2020. Однако его любимой схемой остается 4-3-3. При этом «Дженоа» в последние годы привыкла играть в 3-5-2, поэтому высокая вероятность того, что начнет Шева с той же схемой.

Если же Андрей решится на революцию, то гипотетически его 4-3-3 будут выглядеть так: Сиригу – Кришито, Васкес, Мазьелло (Максимович, когда вернется после травмы), Камбьязо – Ровелла, Бадель, Эрнани (или Мелегони) – Экубан, Дестро, Пандев».

Также сайт Ди Марцио подмечает забавную деталь: свой последний матч в качестве главного тренера сборной Украины Шевченко провел в Риме на «Стадио Олимпико» в четвертьфинале Евро-2020. Там же начнется и его путь в качестве наставника «Дженоа» - он сыграет с «Ромой» Жозе Моуриньо, своего бывшего тренера по «Челси». Последние неудачи «Волков» запустили разговоры об увольнении «Особенного», и будет весьма символично, если в отставку его отправит именно Андрей вместе с «Дженоа».

Генуэзское издание «Secolo XIX» уже начало фантазировать на тему зимней трансферной кампании «Дженоа» с Шевченко. Среди возможных подписаний называются четыре имени: экс-подопечные по сборной Украины Александр Зинченко и Виталий Миколенко, Кристиан Пулишич из «Челси» и Саму Кастильехо из «Милана». Хотя назвать это инсайдами сложно – скорее, просто догадки.

Резонанс назначение Шевченко вызвало не только среди итальянских журналистов, но и среди простых болельщиков. Многие фанаты «Милана» с теплотой восприняли возвращение своего бывшего героя в Италию, и заявили, что теперь будут поддерживать «Дженоа»:

«С сегодняшнего дня у «Дженоа» стало на одного фаната больше», - такого рода комментариев от фанатов «Милана» на просторах интернета можно встретить достаточно.

Grazie @GenoaCFC per averlo ripotato in Italia. Non tiferò mai e poi mai contro di te, mio eroe @jksheva7 . In bocca al lupo a tutti voi 💕 “Non è brasiliano però….” 🔥