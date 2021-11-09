Интригующий выбор. Как Италия отреагировала на появление Шевченко в Дженоа

Мнения итальянских СМИ и фанатов на смену наставника «Дженоа»

  • 09.11.2021 11:50
  • 956 просмотров
  • 0 комментариев
Интригующий выбор. Как Италия отреагировала на появление Шевченко в Дженоа
© ФК Дженоа. Андрей Шевченко

В минувшее воскресенье Андрей Шевченко был официально назначен на пост главного тренера аутсайдера Серии А, «Дженоа». Легендарный экс-форвард «Милана» теперь уже в качестве тренера возвращается в Италию, где провел свои лучшие годы как игрок. Естественно, такое событие вызвало большой резонанс не только в Украине, но и на самом Апеннинском полуострове.

Информация о том, что Шевченко возглавит «Дженоа», разорвала информационное пространство поздним вечером пятницы. Фактически первым о переговорах экс-наставника сборной Украины с «Грифонами» сообщил известный инсайдер Джанлука Ди Марцио. Его сайт пытается предугадать, каким будет Шевченко-тренер в «Дженоа» сквозь призму его работы с великими тренерами во время игровой карьеры:

«После завершения карьеры игрока в 2012 году Шевченко попытался стать парламентарием, но попытка провалилась. После этого Андрей понял, что его будущее все-таки в футболе, в качестве тренера. И теперь, после 5 лет во главе сборной Украины, он возвращается в Серию А.

Учителей Шевченко-тренера было много: от Дзаккерони до Анчелотти, от Моуриньо до Лобановского, тренера «Динамо» Киев, который и запустил Шеву в мир Великих. Лобановский был революционером, который превращал футбол в зрелище благодаря своим инновациям. И Шевченко много раз говорил, что Лобановский – его учитель.

Getty Images/Global Images Ukraine

Тем не менее, Шевченко-тренер может считаться миксом тренеров, с которыми работал. Он пытается играть гордо, но внимательно, в атакующем стиле, но упорядочено, зрелищно, но цинично, когда это необходимо.

Кроме тактических нюансов, у Анчелотти он также научился многому с точки зрения управления командой и раздевалкой. От таких учителей можно брать только лучшее, начиная со скромности и спокойствия. Летом 2012 года, сразу после завершения карьеры игрока, Шевченко предложили пост главного тренера сборной, но он отказался, заявив, что еще слишком рано.

В 2016 году он уже принял повторное предложение от украинской Федерации, и был к тому моменту уже готовым тренером. Под его руководством команда росла, и добралась до четвертьфинала Евро-2020.

Шева начал с идеей игры в 4 защитника, но под конец правления в сборной нашел в себе смелость перейти на схему в три защитника, с которой и прошел такой успешный путь на Евро-2020. Однако его любимой схемой остается 4-3-3. При этом «Дженоа» в последние годы привыкла играть в 3-5-2, поэтому высокая вероятность того, что начнет Шева с той же схемой.

Если же Андрей решится на революцию, то гипотетически его 4-3-3 будут выглядеть так: Сиригу – Кришито, Васкес, Мазьелло (Максимович, когда вернется после травмы), Камбьязо – Ровелла, Бадель, Эрнани (или Мелегони) – Экубан, Дестро, Пандев».

Также сайт Ди Марцио подмечает забавную деталь: свой последний матч в качестве главного тренера сборной Украины Шевченко провел в Риме на «Стадио Олимпико» в четвертьфинале Евро-2020. Там же начнется и его путь в качестве наставника «Дженоа» - он сыграет с «Ромой» Жозе Моуриньо, своего бывшего тренера по «Челси». Последние неудачи «Волков» запустили разговоры об увольнении «Особенного», и будет весьма символично, если в отставку его отправит именно Андрей вместе с «Дженоа».

Getty Images/Global Images Ukraine

Генуэзское издание «Secolo XIX» уже начало фантазировать на тему зимней трансферной кампании «Дженоа» с Шевченко. Среди возможных подписаний называются четыре имени: экс-подопечные по сборной Украины Александр Зинченко и Виталий Миколенко, Кристиан Пулишич из «Челси» и Саму Кастильехо из «Милана». Хотя назвать это инсайдами сложно – скорее, просто догадки.

Резонанс назначение Шевченко вызвало не только среди итальянских журналистов, но и среди простых болельщиков. Многие фанаты «Милана» с теплотой восприняли возвращение своего бывшего героя в Италию, и заявили, что теперь будут поддерживать «Дженоа»:

«С сегодняшнего дня у «Дженоа» стало на одного фаната больше», - такого рода комментариев от фанатов «Милана» на просторах интернета можно встретить достаточно.

«Вероятно, в борьбе за выживание теперь буду болеть за «Дженоа», хотя уже три года как я надеюсь, что они вылетят», - пишет болельщик.

«Боже, моя любовь, как же я мечтала о твоем возвращении в Италию! Ты всегда будешь моим чемпионом, Андрей», - пишет давняя поклонница таланта Шевы.

«Обращайтесь с ним хорошо, прошу вас», - обращается к руководству «Дженоа» болельщик. Просьба довольно объяснимая, учитывая, что «Грифоны» в последние годы были далеко не самым привлекательным местом работы для тренеров. Для предыдущего владельца клуба Энрико Прециози привычным делом были по 2-3 смены тренера за сезон, а дольше 2 лет у него в «Дженоа» задержался только Джан Пьеро Гасперини.

В сентябре «Дженоа» приобрела американская компания «777 Partners». Однако многие в Италии видят за этой компанией след не кого иного, как Сильвио Берлускони. Личный врач влиятельного политика и бизнесмена, Альберто Дзангирилло, на недавнем матче «Дженоа» против «Сассуоло», сидел рядом с менеджером «777 Partners» Андресом Бласкесом. В итальянских СМИ активно ходят слухи, что именно Дзангирилло станет новым президентом «Дженоа». И некоторые болельщики считают, что появление в «Дженоа» Шевченко – еще один след Берлускони, крестного отца одного из его сыновей:

«А владельцами точно стали «777 Partners», а не кто-то другой? Сколько денег спрятано за границей у Дона Сильвио?», - задается вопросом один из пользователей Твиттера.

Многие считают, что с появлением нового владельца и нового тренера дела у «Дженоа» пойдут на поправку:

«Факт прихода Шевченко означает, что новые владельцы хотят добра клубу, в отличие от Прециози. Если бы я был фанатом «Дженоа», я был бы счастлив. Уволили посредственность, назначили Великого».

«Я доволен. Мне жаль Баллардини (предыдущий тренер «Дженоа», - прим.), но мне нравится Шева. Давайте подождем, прежде чем судить его», - пишет болельщик генуэзцев.

«Дорогой Шевченко, от чистого сердца желаю тебе реализовать то, чего мы, фанаты «Дженоа», ждем всю жизнь. Хорошей работы тебе и вперед, «Дженоа».

Многие фанаты «Милана» считают, что для Шевченко «Дженоа» - трамплин перед возвращением в стан «россонери» уже в качестве наставника:

«Ни пуха ни пера тебе, легенда. Через несколько лет ты вернешься домой, я уверен».

«Он сможет сделать себе карьеру, нужно только время. Поздравляю, Шева».

«Великий Шева! Желаю тебе всего самого лучшего. И кто знает, может однажды ты сможешь вернуться и побеждать в цветах наших сердец, на тренерской скамейке на «Меацца».

«Шевченко в «Милане». С 2023 года», - уверен фанат «россонери».

Некоторые болельщики «Милана» даже считают, что в матче против своего бывшего клуба Шевченко не будет слишком сильно сопротивляться:

«Гарантированные три очка для нас, очень хорошо».

Тем не менее, далеко не все в Италии верят в успех Шевченко на посту главного тренера «Дженоа»:

«Они могли бы дать эту работу бродяге, который сидит возле стадиона, опыта у него столько же», - пишет один из пользователей Твиттера.

«Он закончит так же, как и Маэстро Пирло».

«Баллардини, готовься возвращаться. Срок – 4 месяца», - еще один неутешительный прогноз.

«Ненавижу Шеву, он испортится там».

«Шевченко? В то время как куча итальянских тренеров свободны?».

«Нет, Шева, не делай этого», «Бедный Шева» - таких комментариев в сети немало.

«Бывшие игроки «Милана» как тренеры – это сплошная беда. R.I.P. «Дженоа».

«Обычный идиотизм – менять тренера вместо того, чтобы усилиться в январе».

Некоторые болельщики считают, что подбор игроков у «Дженоа» сейчас настолько слабый, что Шевченко был бы полезен команде даже на футбольном поле:

«Пусть попробуют его в роли играющего тренера», «Какой тренер? Выпустите его играть, он по-прежнему лучше, чем все ваши форварды».

Тем не менее, даже принципиальные соперники «Милана» восприняли появление Шевченко в Серии А положительно:

«Интригующий выбор. Шева мне всегда нравился, скромный парень, помимо того что игрок большого таланта», - пишет один из фанатов «Интера».

Многие болельщики уже начали давать Шевченко советы по комплектации состава:

«Дженоа», подпишите Супрягу. Шевченко сделает его своей копией».

«Купите Шапаренко в январе, хуже точно не будет».

«Шева превратит Дестро в нового Шеву», - считает фанат «Дженоа».

Олег Дидух, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности