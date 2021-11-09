Интригующий выбор. Как Италия отреагировала на появление Шевченко в Дженоа

В минувшее воскресенье Андрей Шевченко был официально назначен на пост главного тренера аутсайдера Серии А, «Дженоа». Легендарный экс-форвард «Милана» теперь уже в качестве тренера возвращается в Италию, где провел свои лучшие годы как игрок. Естественно, такое событие вызвало большой резонанс не только в Украине, но и на самом Апеннинском полуострове.

Информация о том, что Шевченко возглавит «Дженоа», разорвала информационное пространство поздним вечером пятницы. Фактически первым о переговорах экс-наставника сборной Украины с «Грифонами» сообщил известный инсайдер Джанлука Ди Марцио. Его сайт пытается предугадать, каким будет Шевченко-тренер в «Дженоа» сквозь призму его работы с великими тренерами во время игровой карьеры:

«После завершения карьеры игрока в 2012 году Шевченко попытался стать парламентарием, но попытка провалилась. После этого Андрей понял, что его будущее все-таки в футболе, в качестве тренера. И теперь, после 5 лет во главе сборной Украины, он возвращается в Серию А.

Учителей Шевченко-тренера было много: от Дзаккерони до Анчелотти, от Моуриньо до Лобановского, тренера «Динамо» Киев, который и запустил Шеву в мир Великих. Лобановский был революционером, который превращал футбол в зрелище благодаря своим инновациям. И Шевченко много раз говорил, что Лобановский – его учитель.

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Тем не менее, Шевченко-тренер может считаться миксом тренеров, с которыми работал. Он пытается играть гордо, но внимательно, в атакующем стиле, но упорядочено, зрелищно, но цинично, когда это необходимо.

Кроме тактических нюансов, у Анчелотти он также научился многому с точки зрения управления командой и раздевалкой. От таких учителей можно брать только лучшее, начиная со скромности и спокойствия. Летом 2012 года, сразу после завершения карьеры игрока, Шевченко предложили пост главного тренера сборной, но он отказался, заявив, что еще слишком рано.

В 2016 году он уже принял повторное предложение от украинской Федерации, и был к тому моменту уже готовым тренером. Под его руководством команда росла, и добралась до четвертьфинала Евро-2020.

Шева начал с идеей игры в 4 защитника, но под конец правления в сборной нашел в себе смелость перейти на схему в три защитника, с которой и прошел такой успешный путь на Евро-2020. Однако его любимой схемой остается 4-3-3. При этом «Дженоа» в последние годы привыкла играть в 3-5-2, поэтому высокая вероятность того, что начнет Шева с той же схемой.

Если же Андрей решится на революцию, то гипотетически его 4-3-3 будут выглядеть так: Сиригу – Кришито, Васкес, Мазьелло (Максимович, когда вернется после травмы), Камбьязо – Ровелла, Бадель, Эрнани (или Мелегони) – Экубан, Дестро, Пандев».

Также сайт Ди Марцио подмечает забавную деталь: свой последний матч в качестве главного тренера сборной Украины Шевченко провел в Риме на «Стадио Олимпико» в четвертьфинале Евро-2020. Там же начнется и его путь в качестве наставника «Дженоа» - он сыграет с «Ромой» Жозе Моуриньо, своего бывшего тренера по «Челси». Последние неудачи «Волков» запустили разговоры об увольнении «Особенного», и будет весьма символично, если в отставку его отправит именно Андрей вместе с «Дженоа».

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Генуэзское издание «Secolo XIX» уже начало фантазировать на тему зимней трансферной кампании «Дженоа» с Шевченко. Среди возможных подписаний называются четыре имени: экс-подопечные по сборной Украины Александр Зинченко и Виталий Миколенко, Кристиан Пулишич из «Челси» и Саму Кастильехо из «Милана». Хотя назвать это инсайдами сложно – скорее, просто догадки.

Резонанс назначение Шевченко вызвало не только среди итальянских журналистов, но и среди простых болельщиков. Многие фанаты «Милана» с теплотой восприняли возвращение своего бывшего героя в Италию, и заявили, что теперь будут поддерживать «Дженоа»:

«С сегодняшнего дня у «Дженоа» стало на одного фаната больше», - такого рода комментариев от фанатов «Милана» на просторах интернета можно встретить достаточно.

Grazie @GenoaCFC per averlo ripotato in Italia. Non tiferò mai e poi mai contro di te, mio eroe @jksheva7 . In bocca al lupo a tutti voi 💕 “Non è brasiliano però….” 🔥 — Emanuele SangueRossonero (@EmaSR17) November 7, 2021

«Вероятно, в борьбе за выживание теперь буду болеть за «Дженоа», хотя уже три года как я надеюсь, что они вылетят», - пишет болельщик.

«Боже, моя любовь, как же я мечтала о твоем возвращении в Италию! Ты всегда будешь моим чемпионом, Андрей», - пишет давняя поклонница таланта Шевы.

Oddio amore mioooooooooo quanto ho sognato il tuo ritorno in Italia. Sarai sempre il mio campione Andry 🥰🟥⬛️🟥⬛️ — Elena(princesa90) (@Princesa906) November 5, 2021

«Обращайтесь с ним хорошо, прошу вас», - обращается к руководству «Дженоа» болельщик. Просьба довольно объяснимая, учитывая, что «Грифоны» в последние годы были далеко не самым привлекательным местом работы для тренеров. Для предыдущего владельца клуба Энрико Прециози привычным делом были по 2-3 смены тренера за сезон, а дольше 2 лет у него в «Дженоа» задержался только Джан Пьеро Гасперини.

В сентябре «Дженоа» приобрела американская компания «777 Partners». Однако многие в Италии видят за этой компанией след не кого иного, как Сильвио Берлускони. Личный врач влиятельного политика и бизнесмена, Альберто Дзангирилло, на недавнем матче «Дженоа» против «Сассуоло», сидел рядом с менеджером «777 Partners» Андресом Бласкесом. В итальянских СМИ активно ходят слухи, что именно Дзангирилло станет новым президентом «Дженоа». И некоторые болельщики считают, что появление в «Дженоа» Шевченко – еще один след Берлускони, крестного отца одного из его сыновей:

«А владельцами точно стали «777 Partners», а не кто-то другой? Сколько денег спрятано за границей у Дона Сильвио?», - задается вопросом один из пользователей Твиттера.

777 Partners è il proprietario o qualcun altro ?

Quanti soldi ha all'estero Silvio ? — Marco (@MarcoElliottOUT) November 6, 2021

Многие считают, что с появлением нового владельца и нового тренера дела у «Дженоа» пойдут на поправку:

«Факт прихода Шевченко означает, что новые владельцы хотят добра клубу, в отличие от Прециози. Если бы я был фанатом «Дженоа», я был бы счастлив. Уволили посредственность, назначили Великого».

«Я доволен. Мне жаль Баллардини (предыдущий тренер «Дженоа», - прим.), но мне нравится Шева. Давайте подождем, прежде чем судить его», - пишет болельщик генуэзцев.

«Дорогой Шевченко, от чистого сердца желаю тебе реализовать то, чего мы, фанаты «Дженоа», ждем всю жизнь. Хорошей работы тебе и вперед, «Дженоа».

Многие фанаты «Милана» считают, что для Шевченко «Дженоа» - трамплин перед возвращением в стан «россонери» уже в качестве наставника:

«Ни пуха ни пера тебе, легенда. Через несколько лет ты вернешься домой, я уверен».

In bocca al lupo MITO . Tra qualche anno tornerai a casa , ne sono convinto . — nico (@nicolabellini75) November 7, 2021

«Он сможет сделать себе карьеру, нужно только время. Поздравляю, Шева».

«Великий Шева! Желаю тебе всего самого лучшего. И кто знает, может однажды ты сможешь вернуться и побеждать в цветах наших сердец, на тренерской скамейке на «Меацца».

«Шевченко в «Милане». С 2023 года», - уверен фанат «россонери».

Некоторые болельщики «Милана» даже считают, что в матче против своего бывшего клуба Шевченко не будет слишком сильно сопротивляться:

«Гарантированные три очка для нас, очень хорошо».

3 punti assicurati per noi, molto bene — Milanismo (@gervix4) November 5, 2021

Тем не менее, далеко не все в Италии верят в успех Шевченко на посту главного тренера «Дженоа»:

«Они могли бы дать эту работу бродяге, который сидит возле стадиона, опыта у него столько же», - пишет один из пользователей Твиттера.

«Он закончит так же, как и Маэстро Пирло».

«Баллардини, готовься возвращаться. Срок – 4 месяца», - еще один неутешительный прогноз.

«Ненавижу Шеву, он испортится там».

«Шевченко? В то время как куча итальянских тренеров свободны?».

«Нет, Шева, не делай этого», «Бедный Шева» - таких комментариев в сети немало.

«Бывшие игроки «Милана» как тренеры – это сплошная беда. R.I.P. «Дженоа».

Gli ex Milan specialmente da allenatori sono tutte sciagure.

Rip Genoa — . (@dannap1997) November 5, 2021

«Обычный идиотизм – менять тренера вместо того, чтобы усилиться в январе».

Некоторые болельщики считают, что подбор игроков у «Дженоа» сейчас настолько слабый, что Шевченко был бы полезен команде даже на футбольном поле:

«Пусть попробуют его в роли играющего тренера», «Какой тренер? Выпустите его играть, он по-прежнему лучше, чем все ваши форварды».

Тем не менее, даже принципиальные соперники «Милана» восприняли появление Шевченко в Серии А положительно:

«Интригующий выбор. Шева мне всегда нравился, скромный парень, помимо того что игрок большого таланта», - пишет один из фанатов «Интера».

Scelta intrigante, Sheva mi è sempre stato simpatico, ragazzo umile oltre che giocatore di gran talento. — Andre61218 (@andre61219) November 6, 2021

Многие болельщики уже начали давать Шевченко советы по комплектации состава:

«Дженоа», подпишите Супрягу. Шевченко сделает его своей копией».

«Купите Шапаренко в январе, хуже точно не будет».

«Шева превратит Дестро в нового Шеву», - считает фанат «Дженоа».