Источник: Шевченко подпишет контракт с Дженоа в понедельник

По информации авторитетного итальянского журналиста Фабрицио Романо, украинский тренер Андрей Шевченко прилетает в Италию в понедельник.
На этот же день намечено подписание контракта с «Дженоа» до 2024 года и официальное подтверждение Шевченко в качестве наставника Грифонов.
Шевченко заменит Давиде Баллардини, которого уволили после ряда неудачных матчей.
Экс-тренеру сборной Украины придется поднимать команду, которая набрала всего 9 очков и зависла около зоны вылета.
Andriy Shevchenko will be in Italy on Monday to sign as new Genoa manager until June 2024. Confirmed. @DiMarzio 🇺🇦 #Genoa #SerieA— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 6, 2021
Источник — Sport.ua
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