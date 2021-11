Источник: Шевченко подпишет контракт с Дженоа в понедельник

По информации авторитетного итальянского журналиста Фабрицио Романо, украинский тренер Андрей Шевченко прилетает в Италию в понедельник.

На этот же день намечено подписание контракта с «Дженоа» до 2024 года и официальное подтверждение Шевченко в качестве наставника Грифонов.

Шевченко заменит Давиде Баллардини, которого уволили после ряда неудачных матчей.

Экс-тренеру сборной Украины придется поднимать команду, которая набрала всего 9 очков и зависла около зоны вылета.



