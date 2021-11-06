Источник: Шевченко подпишет контракт с Дженоа в понедельник

Украинский наставник вскоре приступит к работе

  • 06.11.2021 22:53
  • 280 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Шевченко подпишет контракт с Дженоа в понедельник
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации авторитетного итальянского журналиста Фабрицио Романо, украинский тренер Андрей Шевченко прилетает в Италию в понедельник.

На этот же день намечено подписание контракта с «Дженоа» до 2024 года и официальное подтверждение Шевченко в качестве наставника Грифонов.

Шевченко заменит Давиде Баллардини, которого уволили после ряда неудачных матчей.

Экс-тренеру сборной Украины придется поднимать команду, которая набрала всего 9 очков и зависла около зоны вылета.
 

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Maks23
    online
    Maks23, 06.11.2021 22:57
    0
    Джерело..пишите уже по факту..
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