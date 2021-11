Никто не знает, какой Хави тренер. Но в него верят, как в Гвардиолу

«Это должно было случиться. Добро пожаловать домой» - в такой вот нехитрый, но отчасти пафосный способ официальный Твиттер «Барселоны» отрапортовал о назначении Хави на пост главного тренера команды.

Каталонцы довольно оперативно справились с «безвременьем» после отставки Кумана. Наставник второй команды Серхи, назначенный в качестве исполняющего обязанности, изначально был таковым – лишь исполняющим обязанности. То есть, лишится этой приставки бывшая легенда клуба не могла по определению. Бархуан провел лишь два поединка во главе «взрослой» команды – против «Алавеса» в Ла Лиге и «Динамо» в Лиге чемпионов. За это время весьма сложно рассчитывать на прогресс, учитывая, в какой ситуации оказалась «блауграна» за время правления Кумана и финансового беспредела.

Собственно, прогресса и не случилось. Главное – чтобы не рухнули еще глубже. Не рухнули. И Серхи с чувством выполненной работы может спокойно возвращаться на свое прежнее место. Его видят именно в дубле.

