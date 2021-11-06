Никто не знает, какой Хави тренер. Но в него верят, как в Гвардиолу

«Это должно было случиться. Добро пожаловать домой» - в такой вот нехитрый, но отчасти пафосный способ официальный Твиттер «Барселоны» отрапортовал о назначении Хави на пост главного тренера команды.

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Каталонцы довольно оперативно справились с «безвременьем» после отставки Кумана. Наставник второй команды Серхи, назначенный в качестве исполняющего обязанности, изначально был таковым – лишь исполняющим обязанности. То есть, лишится этой приставки бывшая легенда клуба не могла по определению. Бархуан провел лишь два поединка во главе «взрослой» команды – против «Алавеса» в Ла Лиге и «Динамо» в Лиге чемпионов. За это время весьма сложно рассчитывать на прогресс, учитывая, в какой ситуации оказалась «блауграна» за время правления Кумана и финансового беспредела.

Собственно, прогресса и не случилось. Главное – чтобы не рухнули еще глубже. Не рухнули. И Серхи с чувством выполненной работы может спокойно возвращаться на свое прежнее место. Его видят именно в дубле.

It was meant to be.

Welcome home. pic.twitter.com/gdGdFedk7t — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021

А вот в главной команде видели именно Хави. В принципе, были разговоры и о тренере «Аякса» Тен Хаге, и о наставнике сборной Бельгии Мартинесе, но приоритетным вариантом для Лапорты был рулевой катарского «Аль-Садда». Причем не только сейчас, после увольнения Кумана, но и раньше. По большому счету, Лапорта выиграл президентские выборы, имея на руках всего три козыря, и одним из них было как раз приглашение в команду на тренерский пост Хави.

Так что в этой связи все закономерно, логично и даже правильно. Подавляющая часть Каталонии, и боссы «больше, чем клуба», верят, словно в истину последней инстанции, что Хави – это второй Гвардиола. И что именно бывший легендарный капитан команды, вокруг имени и игры которого, по большому счету, и строилось величие той, славной команды, трансформировавшееся плавно в миф, способен возродить былые времена.

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Сложно, и даже глупо пытаться запретить довольно неглупым людям верить в сказку. Это их право. Особенно после того, как «тики-така» канула в небытие, а вместо нее иной философии никто так и не смог предложить. Более того, «Барселона» превратилась на данный момент, а момент этот уже порядка трех сезонов, в такого себе кастрированного кота – уж извините, вспоминающего о своей бурной молодости.

К хорошему привыкаешь быстро. А к очень хорошему – еще быстрее. На «золотом веке» каталонской суперкоманды уже выросло поколение, которому подавай исключительно Кубок Лиги чемпионов. Но взамен им предлагали, в лучшем случае, Кубок Короля. Произошла разительная смена декораций, подмена понятий. Такая команда очень нуждалась в герое. В таком герое, который способен по мановению волшебной палочки вернуть золотое время.

Наверное, на эту роль по-настоящему могли претендовать лишь двое - Гвардиола и Хави, бывший творец чуда и его клон. При всем уважении к другим достойным специалистам, тому же умнице Тен Хагу, делающему «из воздуха» сенсационный «Аякс», выбор сводился лишь к вышеупомянутой паре. Той, которая и создала не так давно – хотя, Боже, как же это было давно – светлый и незапятнанный лик одной из величайших икон в футбольной истории.

A legend on the pitch, with the soul of a manager pic.twitter.com/FFNvE98hNV — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021

Но Гвардиола сейчас занят. Он пытается второй раз войти в ту же воду – строит нечто подобное на угрюмой, но хорошо удобренной манчестерской почве. Поэтому выбор был очевиден – Хави.

Апологетов приглашения на тонущий корабль его бывшего капитана понять несложно. Точнее, их понять очень просто. Как было сказано выше, ими всеми движет сила инерции и воспоминаний. Они свято уверены, что человек, который поднимал над головой не один Кубок чемпионов в качестве футболиста, сможет это сделать и в иной ипостаси.

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Не нужно их разочаровывать. Они не ведают, что творят. Хави никогда не скрывал, что в один прекрасный момент вернется на круги своя. Действительно, «это должно было случиться». Рано или поздно. И это произошло. Но как же все это далеко от осознания реальности, истины. Это явно не прекрасный момент. А вынужденный.

За годы, проведенные в благополучном, спокойном и размеренной Катаре, Хави, несомненно, поменялся. Он там был в качестве живой легенды, друга шейхов, такого себе профессора с мировым именем, выступающего на захолустье с лекциями об игре, которая в тех краях вряд ли по-настоящему когда-либо приживется. Да, он, конечно же, держал руку на пульсе происходящего в родном клубе, но годы пребывания в «мавзолее» не могли не сказаться. Мы все отлично помним, каким был футболист Хави. Но каким он стал тренером – никто не скажет.

К тому же, не покидает ощущение, что Хави до конца не осознает глубины погружения его родного коллектива в обыденность. Там работы – непочатый край. Причем работы скрупулезной, каждодневной, мучительной. Для такой работы, как по мне, больше бы подошел «садовник», а не «мессия». Тот же Тен Хаг.

Но народ, причем не только каталонский, захотел Хави. И получил. Было бы верхом цинизма утверждать, что бывший капитан, возвращающийся спасать команду в ранге тренера, не ведает, что творит. Наверняка ведает. И искренне хочет сделать все от него зависящее.

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Но было бы как минимум неразумно рассуждать, что у него все получится. К сожалению, игроков уровня Хави, Иньесты, Месси сейчас в команде нет. Есть лишь тень Бускетса. И потребность в множестве, множестве времени, чтобы вывести Фати сотоварищи на новый уровень.

Я искренне желаю большому кораблю большого плавания. И так же хочу, чтобы Хави стал новым Гвардиолой для «Барсы». А еще лучше – первым Хави. Но в этой истории, к сожалению, слишком много дерьма, чтобы она получилась сказочной.