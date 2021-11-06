ОФИЦИАЛЬНО. Контракт на 2,5 года. Барселона объявила о возвращении Хави

Испанская «Барселона» официально объявила, что легендарный Хави назначен на пост главного тренера каталонской команды.
Контракт подписан на 2,5 года и рассчитан до лета 2024 года. В Твиттере клуба написано: «Это должна было случиться. Добро пожаловать домой».
Ранее Хави работал главным тренером катарской команды «Аль-Садд», но стороны сумели договориться о расторжении контракта за неустойку в 5 млн евро.
Хави является воспитанником «Барселоны», он играл за сине-гранатовых с 1998 по 2015 год.
Xavi Hernández returns home 6 years after his goodbye from Camp Nou 💙❤️— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021
A legend on the pitch, with the soul of a manager pic.twitter.com/FFNvE98hNV— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021
𝑀𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 X6VI pic.twitter.com/r7Z4Y4fB0L— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021
It was meant to be.— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021
Welcome home. pic.twitter.com/gdGdFedk7t
Источник — ФК Барселона
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
-
Смело и решительно решают свои проблемы. Успехов Хави. Умный и интеллигентный игрок. Думаю и как тренер себя проявит. Верю в него больше, чем в Гвардиолу, хотя результаты могу быть хуже, так как денег больших на трансферы нет. Но в Испании сейчас все клубы испытывают проблемы в том плане, что отстали и от Баварии, и от топов из Англии.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.