ОФИЦИАЛЬНО. Контракт на 2,5 года. Барселона объявила о возвращении Хави

Ранее Хави работал коучем клуба «Аль-Садд», но сумел разорвать контракт

  • 06.11.2021 04:25
  • 113 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Контракт на 2,5 года. Барселона объявила о возвращении Хави
© ФК Барселона. Хави

Испанская «Барселона» официально объявила, что легендарный Хави назначен на пост главного тренера каталонской команды.

Контракт подписан на 2,5 года и рассчитан до лета 2024 года. В Твиттере клуба написано: «Это должна было случиться. Добро пожаловать домой».

Ранее Хави работал главным тренером катарской команды «Аль-Садд», но стороны сумели договориться о расторжении контракта за неустойку в 5 млн евро.

Хави является воспитанником «Барселоны», он играл за сине-гранатовых с 1998 по 2015 год.

Источник — ФК Барселона

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    cooperchack
    online
    cooperchack, 06.11.2021 04:33
    +1
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 06.11.2021 04:45 (изменен)
    0
    Браво руководству Барселоны.
    -
    Смело и решительно решают свои проблемы. Успехов Хави. Умный и интеллигентный игрок. Думаю и как тренер себя проявит. Верю в него больше, чем в Гвардиолу, хотя результаты могу быть хуже, так как денег больших на трансферы нет. Но в Испании сейчас все клубы испытывают проблемы в том плане, что отстали и от Баварии, и от топов из Англии.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности