ОФИЦИАЛЬНО. Контракт на 2,5 года. Барселона объявила о возвращении Хави

Испанская «Барселона» официально объявила, что легендарный Хави назначен на пост главного тренера каталонской команды.

Контракт подписан на 2,5 года и рассчитан до лета 2024 года. В Твиттере клуба написано: «Это должна было случиться. Добро пожаловать домой».

Ранее Хави работал главным тренером катарской команды «Аль-Садд», но стороны сумели договориться о расторжении контракта за неустойку в 5 млн евро.

Хави является воспитанником «Барселоны», он играл за сине-гранатовых с 1998 по 2015 год.

