ВИДЕО. Голы Бензема и Роналду претендуют на звание лучшего в Лиге чемпионов

По итогам четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА назвал номинантов, которые претендуют на звание лучшего гола недели.

В список попали форвард «Баварии» Роберт Левандовски, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, Карим Бензема из «Реала» и Лукас Нмеча из «Вольфсбурга».

Претендуют на лучший гол недели первый гол из двух Роналду в матче с «Аталантой» (2:2), второй мяч из трех Левандовски в игре с «Бенфикой» (5:2), первый из двух голов Бензема во встрече с «Шахтером» (2:1), а также победный гол Нмечи в игре с «Зальцбургом» (2:1).

