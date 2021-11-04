ВИДЕО. Голы Бензема и Роналду претендуют на звание лучшего в Лиге чемпионов

По итогам четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА назвал номинантов, которые претендуют на звание лучшего гола недели.
В список попали форвард «Баварии» Роберт Левандовски, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, Карим Бензема из «Реала» и Лукас Нмеча из «Вольфсбурга».
Претендуют на лучший гол недели первый гол из двух Роналду в матче с «Аталантой» (2:2), второй мяч из трех Левандовски в игре с «Бенфикой» (5:2), первый из двух голов Бензема во встрече с «Шахтером» (2:1), а также победный гол Нмечи в игре с «Зальцбургом» (2:1).
🗳️ Who are you voting for? ⚽️#UCLGOTW | @Heineken | #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2021
Источник — Sport.ua
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