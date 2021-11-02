Хет-трик Левандовски. Бавария забила 5 мячей Бенфике и вышла в плей-офф

2 ноября в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Бенфику» (5:2) и досрочно вышла в 1/8 финала.
У хозяев поля хет-трик оформил польский форвард Роберт Левандовски. При этом поляк не забил пенальти в конце первого тайма.
Украинец Роман Яремчук провел на поле за команду гостей 64 минуты и был заменен.
Лига чемпионов
Группа E. 4-й тур
«Бавария» (Германия) – «Бенфика» (Португалия) – 5:2
Голы: Левандовски, 26, 61, 84, Гнабри, 32, Сане, 49 – Морато, 38, Нуньес, 74.
Незабитый пенальти: Левандовски, 45+1.
«Бавария»: Нойер, Павар, Упамекано, Дэйвис (Ричардс, 65), Ньянзу, Горецка, Киммих (Забитцер, 71), Левандовски, Гнабри (Сарр, 85), Коман (Мусиала, 64), Сане (Мюллер, 72).
«Бенфика»: Влаходимос, Вертонген, Жилберту, Гримальдо (Паулу Бернарду, 77), Вериссиму, Морату, Мейте, Пицци (Гонсалвеш, 64), Жоау Мариу (Рамуш, 77), Эвертон (Рафа Силва, 64), Яремчук (Нуньес, 64).
Предупреждения: Вериссиму, 45. Упамекано, 50. Ньянзу, 69.
Судья: Марчиняк (Польша).
2 ноября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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Как на деньги играют, так 5:2
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