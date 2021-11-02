Бавария
5 : 2
Бенфика
02.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Хет-трик Левандовски. Бавария забила 5 мячей Бенфике и вышла в плей-офф

Украинец Роман Яремчук провел на поле 64 минуты и был заменен

  • 02.11.2021 23:52
  • 1391 просмотр
  • 3 комментария
Хет-трик Левандовски. Бавария забила 5 мячей Бенфике и вышла в плей-офф
© Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Бенфику» (5:2) и досрочно вышла в 1/8 финала.

У хозяев поля хет-трик оформил польский форвард Роберт Левандовски. При этом поляк не забил пенальти в конце первого тайма.

Украинец Роман Яремчук провел на поле за команду гостей 64 минуты и был заменен.

Лига чемпионов

Группа E. 4-й тур

«Бавария» (Германия) – «Бенфика» (Португалия) – 5:2

Голы: Левандовски, 26, 61, 84, Гнабри, 32, Сане, 49 – Морато, 38, Нуньес, 74.

Незабитый пенальти: Левандовски, 45+1.

«Бавария»: Нойер, Павар, Упамекано, Дэйвис (Ричардс, 65), Ньянзу, Горецка, Киммих (Забитцер, 71), Левандовски, Гнабри (Сарр, 85), Коман (Мусиала, 64), Сане (Мюллер, 72).

«Бенфика»: Влаходимос, Вертонген, Жилберту, Гримальдо (Паулу Бернарду, 77), Вериссиму, Морату, Мейте, Пицци (Гонсалвеш, 64), Жоау Мариу (Рамуш, 77), Эвертон (Рафа Силва, 64), Яремчук (Нуньес, 64).

Предупреждения: Вериссиму, 45. Упамекано, 50. Ньянзу, 69.

Судья: Марчиняк (Польша).

2 ноября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    zizyyura
    online
    zizyyura, 03.11.2021 00:04
    0
    Якщо не дадуть Золотий м'яч - це буде пограбування. Він ще за 2020 заслуговував
    Ссылка
    _+_
    online
    _+_, 03.11.2021 00:13
    -1
    И подумаешь, в своём кубке продули 0:5 гладбахским.)
    Как на деньги играют, так 5:2
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 03.11.2021 00:06
    -1
    Ссылка
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