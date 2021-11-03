Бавария
5 : 2
Бенфика
02.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бавария – Бенфика – 5:2. Хет-трик Левандовски. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов

  • 03.11.2021 01:15
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Бавария – Бенфика – 5:2. Хет-трик Левандовски. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Бенфику» (5:2) и досрочно вышла в 1/8 финала.

У хозяев поля хет-трик оформил польский форвард Роберт Левандовски. При этом поляк не забил пенальти в конце первого тайма.

Украинец Роман Яремчук провел на поле за команду гостей 64 минуты и был заменен.

Лига чемпионов

Группа E. 4-й тур

«Бавария» (Германия) – «Бенфика» (Португалия) – 5:2

Голы: Левандовски, 26, 61, 84, Гнабри, 32, Сане, 49 – Морато, 38, Нуньес, 74.

Незабитый пенальти: Левандовски, 45+1.

Видеообзор матча.

ГОЛ! 1:0. Левандовски, 26 мин.

ГОЛ! 2:0. Гнабри, 32 мин.

ГОЛ! 2:1. Морато, 38 мин.

ГОЛ! 3:1. Сане, 49 мин.

ГОЛ! 4:1. Левандовски, 61 мин.

ГОЛ! 4:2. Нуньес, 74 мин.

ГОЛ! 5:2. Левандовски, 84 мин.

События матча
84' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
74' ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Бенфика).
62' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
49' ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
38' ГОЛ ! Мяч забил Морато (Бенфика).
32' ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
26' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).

Источник — Sport.ua

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