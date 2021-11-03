Бавария – Бенфика – 5:2. Хет-трик Левандовски. Видео голов и обзор матча

2 ноября в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Бенфику» (5:2) и досрочно вышла в 1/8 финала.
У хозяев поля хет-трик оформил польский форвард Роберт Левандовски. При этом поляк не забил пенальти в конце первого тайма.
Украинец Роман Яремчук провел на поле за команду гостей 64 минуты и был заменен.
Лига чемпионов
Группа E. 4-й тур
«Бавария» (Германия) – «Бенфика» (Португалия) – 5:2
Голы: Левандовски, 26, 61, 84, Гнабри, 32, Сане, 49 – Морато, 38, Нуньес, 74.
Незабитый пенальти: Левандовски, 45+1.
Видеообзор матча.
ГОЛ! 1:0. Левандовски, 26 мин.
ГОЛ! 2:0. Гнабри, 32 мин.
ГОЛ! 2:1. Морато, 38 мин.
ГОЛ! 3:1. Сане, 49 мин.
ГОЛ! 4:1. Левандовски, 61 мин.
ГОЛ! 4:2. Нуньес, 74 мин.
ГОЛ! 5:2. Левандовски, 84 мин.
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Бенфика).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Морато (Бенфика).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
Источник — Sport.ua
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