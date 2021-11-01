Бавария
0 : 0
Бенфика
02.11.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Бавария – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Яремчук и компания попытаются навязать борьбу лидеру группы

  • 01.11.2021 18:52
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Бавария – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 2 ноября, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Бавария» примет мадридский «Бенфику». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

После трех туров в группе В «Бавария» является лидером с максимальным количеством очков, на втором месте «Бенфика», у которой 4 очка, на третьем «Барселона» с тремя очками, замыкает квартет «Динамо», у которого 1 балл.

«Бавария»

 

«Бавария» традиционно является мощной командой, которая уверенно набирает очки во всех турнирах. Это мюнхенский клуб доказывает и в этой Лиге чемпионов, поочередно разгромив «Барселону» (3:0), киевское «Динамо» (5:0) и «Бенфику» (4:0), не пропустив ни одного мяча.

Но совсем недавно «Бавария» потерпела сенсационное фиаско в Кубке Германии. Подопечные Юлиана Нагельсманна со счетом 0:5 уступили менхенгладбахской «Борусси» и покинули турнир уже на стадии 1/16 финала. В национальном первенстве у команды дела идут куда лучше. В предыдущем туре, 30 октября «Бавария» разобралась с «Унионом» (5:2).

В последних матчах Нагельсманн не мог рассчитывать на ряд основным футболистов, среди которых Горецка, Эрнандес и Шупо-Мотинг.

«Бенфика»

 

У «Бенфики» в Лиге чемпионов дела идут неплохо, уступив «Баварии» португальский клуб сумел разжиться очками в матчах с «Динамо» (0:0) и «Барселоной» (3:0). Такие результаты позволяют «орлам» занимать второе место в группе Е.

В чемпионате Португалии команде не хватает стабильности. В последнем матче турнира «Бенфика» не смогла обыграть  «Эшторил» (1:1) из-за чего потеряла первое место, пропустив вперед «Порту» и «Спортинг». Не совсем удачный отрезок проводит и украинский форвард «орлов» Роман Яремчук. Футболист не может забить за клуб уже в 7-ми матчах кряду. Всего Роман провел 16 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

Среди травмированных у «Бенфики» – Андре Алмейда, Жиль Диаш, Валентино Лазаро, Родриго Пиньо, Харис Сеферович и Жедсон Фернандеш.

Ориентировочные составы

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Упамекано, Дэвис, Киммих, Забитцер, Сане, Мюллер, Коман, Левандовски.

«Бенфика»: Влаходимос, Вериссимо, Отаменди, Вертонген, Гонсалвеш, Вайгль, Марио, Гримальдо, Силва, Яремчук, Нуньес.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что этот поединок завершится победой мюнхенского клуба. Нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 1.18 по линии Parimatch.

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2 ноября, вторник

«Бавария» – «Бенфика»
Мюнхен. Стадион «Альянц-Арена». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале Megogo
Прогноз Sport.ua — 3:1

Источник — Sport.ua

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