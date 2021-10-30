Ярмоленко против Шпор. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка лиги

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги.
«Вест Хэм», за который играет украинец Андрей Ярмоленко, продолжит борьбу на турнире против «Тоттенхэма».
Также очень интересной выглядит пара «Ливерпуль» – «Лестер Сити».
Результаты жеребьевки
«Тоттенхэм» – «Вест Хэм»
«Арсенал» – «Сандерленд»
«Брентфорд» – «Челси»
«Ливерпуль» – «Лестер Сити»
Игры этого раунда пройдут в течение недели с 20 декабря.
Ранее «Вест Хэм» выбил из борьбы «Манчестер Сити».
The Quarter-Final draw! #EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/0E44OFVvvp— Carabao Cup (@Carabao_Cup) October 30, 2021
Источник — BBC
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