Ковид в Рухе, Шахтер унизил Зарю, промахи Супряги и Селезнева

Тревожный сигнал – один матч тура («Ингулец» - «Рух») был перенесен из-за коронавирусной инфекции у футболистов львовской команды. Были подобные проблемы и у «Ворсклы», но она свой поединок против «Александрии» провела. В центральном матче тура «Шахтер» разбил «Зарю» - 6:1. Немного отстали от «горняков» динамовцы, крупно победившие на выезде «Львов» - 4:1. Новый главный тренер «Миная» Игорь Леонов дебютировал с сухой ничьей против «Десны».

Перенос тура

Только начали отвыкать от отложенных поединков из-за коронавируса, как вновь неприятный случай. Накануне матча против «Ингульца» сразу несколько футболистов «Руха», причем как основной команды, так и молодежных, заразились ковидом. Вполне возможно, что поединок все равно был бы сыгран, но в лазарете львовской команды оказались сразу все голкиперы, заявленные на чемпионат. В итоге дирекция УПЛ приняла решение перенести встречу на более позднее время.

Матч тура

На НСК «Олимпийский» встретились вторая и третья команды минувшего чемпионата – «Шахтер» и «Заря». Матчи между этими cоперниками давно стали принципиальными. К тому же, в последнее время луганчане стали очень неудобным оппонентом для «горняков». Однако в этот раз события в игре развивались иначе. В открытом и зрелищном противостоянии явно сильнее оказались номинальные хозяева. «Шахтеру» удалось быстро повести в счете, а вот «Заря» свои моменты в дебюте не реализовала. И была за это неоднократно наказана. Подопечные Де Дзерби забили сразу шесть мячей, причем на разный вкус, тогда как пропустили лишь единожды. А еще в матче было много сейвов голкипера луганчан, каркас ворот принимал на себя удары, ВАР корректировал главного арбитра, а скамейка запасных дончан красовалась новыми сидениями. В общем, было на что посмотреть.

Празднование тура

Если вы не помните, как праздновал свои забитые голы экс-нападающий «Шахтера» начала двухтысячных Джулиус Агахова, не беда: теперь его стиль стал фишкой для атакующего полузащитника «горняков» Фернандо. Забив второй гол в матче против «Зари», молодой бразилец сделал внушительное сальто. Возможно, кульбиты в исполнении Агаховы смотрелись круче, но пируэт Фернандо – тоже на уровне. А после первого забитого мяча Фернандо одел очки, которые на время одолжил у фотографа. Говорит, и дальше будет подобным образом праздновать взятие ворот.



ФК Шахтер



ФК Шахтер

Слова тура

После игры на «Олимпийском» наставник «Зари» Виктор Скрипник признал справедливость результата: «Мы не проигрывали «Шахтеру» четыре последних матча в УПЛ. Но в этот раз «Шахтер» достаточно уверенно победил и по счету, и по игре. С теми трудностями, что у нас есть, мы боремся внутри команды и все равно с оптимизмом смотрим на те места, которые дадут нам возможность дальше развиваться и подставлять ножки таким именитым клубам, как это было в прошлые годы. В этот раз пока не получилось – есть над чем работать. Ведь если мы будем опускать руки и думать, что ничего не можем, это неправильно».

Промахи тура

В основе «Динамо» на игру против «Львова» вышел Супряга. И уже в самом начале игры форвард киевлян должен был открывать счет. Но не сумел попасть в ворота буквально с двух метров. В итоге Влад не доиграл даже до конца первого тайма и был заменен на Гармаша. Луческу надеется, что Супряга после такого «вынесет урок».

Момент на видео – с 00:20.

В похожем стиле «лажанул» и нападающий «Миная» Селезнев. На 79-й минуте матча против «Десны» Евгению, словно на блюдечке, выложили мяч под удар. До ворот было метров два и пустой угол, но опытнейший форвард в цель не попал. С таким прицелом вряд ли получится побить бомбардирский рекорд Реброва/Щацких.

ВАР тура

Где Монзуль, там и ВАР. В очередной раз эта неписанная истина была доказана в игре «Львов» - «Динамо». На 36-й минуте Монзуль, обслуживающая поединок на «Арене Львов», после консультаций с ВАР и просмотра «телевизора» назначила пенальти в ворота киевлян (еще одна неписанная истина). Основание – мяч попал в руку Миколенко. Динамовский защитник, помимо прочего, был «награжден» еще и предупреждением. Удар Чирьяка с «точки» был точным.

Джокер тура

Неудачника Супрягу в матче против «Львова» заменил удачник Гармаш. И во втором тайме именно Денису было суждено стать героем поединка. На 58-й минуте встречи он забил свой первый мяч, фактически сняв вопрос о победителе поединка. А за семь минут до конца основного времени оформил дубль. Очень неплохо для футболиста ротации, которым сейчас является некогда основной игрок «бело-синих».



ФК Динамо

Гол тура

У «Металлиста-1925» мало что получалось в игре против «Мариуполя». Подопечные Маркевича забили в дебюте матча, могли и удвоить, и утроить преимущество. Но не сложилось. А вот у харьковчан сложилось с «ответкой». Правда, уже в середине второго тайма. Отличился Марлисон, забивший свой третий гол за команду. Его гол в ворота мариупольцев – настоящий шедевр: мощно выстрелил метров с 25-ти, в самую «девятку». Без малейших шансов для голкипера.

Штрафной тура

Отличный мяч в ворота «Колоса» «положил» форвард «Днепра-1» Довбик. В конце первого тайма «днепряне» получили право на опасный штрафной удар. Судейский приговор взялся исполнять Довбик. И сделал это безукоризненно. Мяч после сильного удара Артема обогнул стенку и влетел прямо в угол ворот.

Дебют тура

Перед игрой против «Десны» аутсайдер первенства – «Минай» - огласил о подписании нового тренера. Им стал бывший футболист «Шахтера» Игорь Леонов, известный по тренерской работе в «Арсенале» и «Мариуполе». Вместе с Леоновым в закарпатский клуб в качестве наставника пришел еще один бывший игрок «горняков» Михаил Старостяк. Первый блин для Леонова получился такой себе. Его подопечные не сумели одолеть в родных стенах «Десну», хотя практически весь второй тайм «висели» на воротах соперника. Не проиграли – и то хорошо.

Травма тура

В середине первого тайма матча против «Ворсклы» один из лидеров «Александрии» Ковалец был вынужденно заменен. Кирилл боролся за верховой мяч с Александром Скляром и неудачно приземлился. Итог – травма колена. 28-летний полузащитник покидал поле на носилках.

Пенальти тура

Матч против «Черноморца» складывался очень непросто для «Вереса». Несмотря на то, что подопечные Вирта довольно быстро открыли счет, буквально за несколько минут они остались в меньшинстве. «Черноморец» смотрелся предпочтительнее. Наиболее реальный шанс сравнять счет был у одесситов в середине второго тайма, когда Авагимяна сбили в штрафной площади гостей. Пенальти взялся исполнять Путря. Но переиграть Когута не сумел: вратарь спокойно справился с ударом.

Символическая сборная тура: Ризнык – Додо, Марлон, Дубинчак – Игнатенко, Педриньо, Тете, Фернандо, Гармаш – Марлисон, Ранжел.