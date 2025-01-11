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  4. Не только Забарный. ПСЖ рискует потерять суперзвезду из-за вратаря из рф
Франция
11 января 2025, 12:39 |
849
2

Не только Забарный. ПСЖ рискует потерять суперзвезду из-за вратаря из рф

Джанлуиджи Доннарумма может покинуть Париж

11 января 2025, 12:39 |
849
2
Не только Забарный. ПСЖ рискует потерять суперзвезду из-за вратаря из рф
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Голкипер национальной сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма может покинуть расположение французского ПСЖ. Об этом пишет Sky Sport.

По информации источника, голкипера национальной команды активно интересует миланский «Интер», руководство которого активно следит за ситуацией вокруг голкипера.

Действующий контракт Доннаруммы с «ПСЖ» рассчитан до лета следующего года. Итальянец пока не знает, будет ли продолжать сделку. Голкипер разочарован позицией главного тренера французов Луиса Энрике, который дает слишком много игровой практики матвею сафонову из рф.

Парижане подписали вратаря летом 2021 года на правах свободного агента из «Милана». В текущем сезоне в его активе 15 пропущенных голов в 17 матчах и 5 игр на ноль.

Ранее сообщалось, что защитник национальной сборной Украины Илья Забарный отказался переходить в ПСЖ из-за матвея сафонова.

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Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ Матвей Сафонов Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Серии A
Олег Вахоцкий Источник: Sky Sport Italia
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Комментарии 3
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Gargantua81
ну так мскль получает в разы меньше а играет так же. 
Доннарума дутая звезда.
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