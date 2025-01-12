ФОТО. Футболист сборной Украины приятно порадовал свою жену. Что подарил?

Полузащитник «Александрии» и сборной Украины Иван Калюжный сумел впечатлить свою жену – Анну.

Анна Калюжная разместила в сторис Instagram фото и видео роскошного букета, который ей подарил 26-летний футболист.

К букету прилагалась записка, где Иван в очередной раз признался в любви своей жене.

Иван и Анна поженились в 2020 году и воспитывают дочь, которая часто приходит поддержать папу на матчах.

Иван и Анна Калюжные являются примером украинской семьи, которые сохраняют теплоту отношений, несмотря ни на что.

Напомним, что Калюжный сейчас думает о переходе в новый клуб.