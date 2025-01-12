ВИДЕО. Хави показал как ему хорошо без Барселоны. Живет лучшую жизнь
Отдых от напряженной работы идёт на пользу...
Бывший главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес наслаждается творческим отпуском после увольнения из каталонского клуба.
Испанский специалист пообещал себе, что возьмёт паузу на сезон, чтобы провести побольше времени с семьей и восстановить свои силы после напряженной работы в «Барсе».
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В Instagram вирусится видео, как Хави сходил в аквапарк и съехал вниз с одной из самых крутых горок: экс-тренер «блаугранас» живёт свою лучшую жизнь, о чем не могли не заговорить в соцсетях футбольные болельщики.
«Бро выглядит очень счастливым после того, как покинул «Барселону»», – подметил один из фанов.
Напомним, что Хави также занялся своей физической формой и в свои 44 он выглядит феноменально.
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