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12 января 2025, 02:45 |
248
0

ВИДЕО. Хави показал как ему хорошо без Барселоны. Живет лучшую жизнь

Отдых от напряженной работы идёт на пользу...

12 января 2025, 02:45 |
248
0
ВИДЕО. Хави показал как ему хорошо без Барселоны. Живет лучшую жизнь
Instagram. Хави с женой

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес наслаждается творческим отпуском после увольнения из каталонского клуба.

Испанский специалист пообещал себе, что возьмёт паузу на сезон, чтобы провести побольше времени с семьей и восстановить свои силы после напряженной работы в «Барсе».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В Instagram вирусится видео, как Хави сходил в аквапарк и съехал вниз с одной из самых крутых горок: экс-тренер «блаугранас» живёт свою лучшую жизнь, о чем не могли не заговорить в соцсетях футбольные болельщики.

«Бро выглядит очень счастливым после того, как покинул «Барселону»», – подметил один из фанов.

Напомним, что Хави также занялся своей физической формой и в свои 44 он выглядит феноменально.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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