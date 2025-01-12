В субботу, 11 января, в финале Кубка португальской лиги «Бенфика» обыграла «Спортинг» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Игра началась с раннего гола «Бенфики», когда Шейльдеруп забил на 29-й минуте. «Спортинг» смог отыграться в конце первого тайма благодаря пенальти Виктора Дьекереша. Вторая половина встречи прошла без голов, и команды перешли к серии пенальти, в которой «Бенфика» победила со счетом 7:6. Анатолий Трубин завоевал свой первый трофей в Португалии.

Фанаты «Бенфики» довольны победой, особенно после драматичной серии пенальти.

VASTO_e: «Заслуженная победа! Великолепное достижение для команды!».

Bruno: «Не следовало нам так мучиться во второй половине, замены Лаже, боже мой, даже Рогер такого не делал, но ладно, выиграли».

Euphoriaslb: «Мы выиграли, но стоит отметить, что этого недостаточно, мы не сможем удерживать такой уровень долго. Ничья 1:1 против «Спортинга», у которого было 4 ключевых игрока, должна нас позорить».

Sohail Mirza: «Это действительно великое финальное событие, заслуженная победа».

LeoMVS: «Такое страдание ни к чему не привело, вторая половина матча была полной катастрофой. Повезло Лаже, что судьба была на нашей стороне, иначе он мог бы собрать свои вещи и уйти».

Suga: «Поддерживайте команду и тренера, а не критикуйте их постоянно».

Bruno Pereira: «Победа все равно могла бы быть хуже... теперь Лаже, похоже, останется до конца».

Rita: «Трубин мощный!».

Ricardo Mota: «Ну все, будем терпеть Бруну Лаже до июня».