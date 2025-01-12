ВИДЕО. Судаков разбил сердце своей жене. Вот что он сделал

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков показал пример идеального мужа.

22-летний хавбек, которого связывают с возможным переходом в «Наполи», подарил своей жене роскошную корзину, наполненную различными цветами.

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Подобные презенты стоят от 5 тысяч гривен, и этот сюрприз разбил сердце его возлюбленной Елизавете.

Девушка опубликовала в сторис Instagram видео подарка мужа, оставив два эмодзи, которые описывают её реакцию на такую приятную неожиданность.

Георгий и Елизавета состоят в браке с 2021-го года и воспитывают дочь Милану.