В матче 3-го раунда между «Борнмутом» и «Вест Бромвичем» был зафиксирован разгромный результат.

Гости неожиданно открыли счет на 14-й минуте, но дальше все пошло под диктовку «Борнмута».

Украинский защитник Илья Забарный провел на поле весь матч.

Кубок Англии. 3-й раунд

Борнмут – Вест Бромвич – 5:1

Голы: Клюйверт, 27, Уаттара, 35, 44, Семеньо, 47, Джеббисон, 90+2 - Тейлор, 14