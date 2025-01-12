11.01.2025 17:00 – FT 5 : 1
Англия12 января 2025, 03:13 | Обновлено 12 января 2025, 03:14
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Борнмут – Вест Бромвич – 5:1. Уничтожение от Забарного и Ко. Видео голов
Команда Премьер лиги не заметила соперника из Чемпионшипа
12 января 2025, 03:13 | Обновлено 12 января 2025, 03:14
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В матче 3-го раунда между «Борнмутом» и «Вест Бромвичем» был зафиксирован разгромный результат.
Гости неожиданно открыли счет на 14-й минуте, но дальше все пошло под диктовку «Борнмута».
Украинский защитник Илья Забарный провел на поле весь матч.
Кубок Англии. 3-й раунд
Борнмут – Вест Бромвич – 5:1
Голы: Клюйверт, 27, Уаттара, 35, 44, Семеньо, 47, Джеббисон, 90+2 - Тейлор, 14
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниел Джеббисон (Борнмут).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Данго Уаттара (Борнмут).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Данго Уаттара (Борнмут).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Caleb Taylor (Вест Бромвич).
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