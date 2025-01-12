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Кубок Англии
Сандерленд
11.01.2025 17:00 – FT 1 : 2
Сток Сити
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Англия
12 января 2025, 02:46 | Обновлено 12 января 2025, 02:52
32
0

Сандерленд – Сток Сити – 1:2. Коты привезли себе проблем. Видео голов

Хозяева поля прекращают участие в турнире

12 января 2025, 02:46 | Обновлено 12 января 2025, 02:52
32
0
Сандерленд – Сток Сити – 1:2. Коты привезли себе проблем. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись большинство матчей 3-го раунда Кубка Англии. Одним из таких матчей было противостояние «Сандерленда» с «Сток Сити».

Уже на 4-й минуте хозяева ошиблись в защите и получили пенальти в свои ворота.

Во втором тайме игроки «Сандерленда» смогли сравнять счет, а дальше обе команды упустили несколько хороших моментов.

Судьба победителя решалась в экстра-таймах. Игроки «Стока» смогли воспользоваться ошибкой хозяев в защите и вырвать победу.

Кубок Англии. 3-й раунд.

Сандерленд – Сток Сити – 1:2

Голы: Алексич, 64 – Кэннон, 4 (с пенальти), Эннис, 112

События матча

112’
ГОЛ ! Мяч забил Нил Эннис (Сток Сити).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Milan Aleksic (Сандерленд).
4’
ГОЛ ! С пенальти забил Thomas Cannon (Сток Сити).
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Кубок Англии по футболу Сандерленд Сток Сити
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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