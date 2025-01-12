Сандерленд – Сток Сити – 1:2. Коты привезли себе проблем. Видео голов
Хозяева поля прекращают участие в турнире
Состоялись большинство матчей 3-го раунда Кубка Англии. Одним из таких матчей было противостояние «Сандерленда» с «Сток Сити».
Уже на 4-й минуте хозяева ошиблись в защите и получили пенальти в свои ворота.
Во втором тайме игроки «Сандерленда» смогли сравнять счет, а дальше обе команды упустили несколько хороших моментов.
Судьба победителя решалась в экстра-таймах. Игроки «Стока» смогли воспользоваться ошибкой хозяев в защите и вырвать победу.
Кубок Англии. 3-й раунд.
Сандерленд – Сток Сити – 1:2
Голы: Алексич, 64 – Кэннон, 4 (с пенальти), Эннис, 112
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дмитрий Безотосный считает, что «сливочные» не зря продлили соглашение с Андреем Луниным
Джанлуиджи Доннарумма может покинуть Париж