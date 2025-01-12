Состоялись большинство матчей 3-го раунда Кубка Англии. Одним из таких матчей было противостояние «Сандерленда» с «Сток Сити».

Уже на 4-й минуте хозяева ошиблись в защите и получили пенальти в свои ворота.

Во втором тайме игроки «Сандерленда» смогли сравнять счет, а дальше обе команды упустили несколько хороших моментов.

Судьба победителя решалась в экстра-таймах. Игроки «Стока» смогли воспользоваться ошибкой хозяев в защите и вырвать победу.

Кубок Англии. 3-й раунд.

Сандерленд – Сток Сити – 1:2

Голы: Алексич, 64 – Кэннон, 4 (с пенальти), Эннис, 112