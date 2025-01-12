«В Милане все хотят играть». Ибрагимович – о вероятном переходе Рэшфорда

Советник руководства «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал возможный переход Маркуса Рэшфорда в итальянский клуб.

«Я играл с Рашфордом, когда он был совсем юным. Сейчас он вырос и доказал, что является очень сильным футболистом.

Что касается перехода в «Милан», то скажу так: это один из великих клубов мира, и здесь хотят играть все. Думаете, мне нужно убеждать Рэшфорда переходить? На данный момент мы еще не общались. Посмотрим, как будет разговор», – прокомментировал Златан Ибрагимович.

Маркус Рэшфорд не входит в планы главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима.

Также за английского нападающего хотят побороться несколько клубов Европы.