Представитель Чемпионшипа «Бернли» гостил у команды Первой лиги «Рединга».

В первом тайме голов не было, а вот во втором команды отличились по одному голу.

Все решалось в экстра-таймах, где футболисты «Бернли» были сильнее. Зиан Флемминг забил в каждом из таймов.

Кубок Англии. 3-й раунд

Рединг – Бернли 1:3

Голы: Винг, 77 - Фостер, 71, Флемминг, 100, 109