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Рединг
11.01.2025 17:00 – FT 1 : 3
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Англия
12 января 2025, 04:04 |
4
0

Рединг – Бернли – 1:3. 90 минут было маловато. Видео голов и обзор матча

Дублем в экстра-тайме отметился Зиан Флемминг

12 января 2025, 04:04 |
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Рединг – Бернли – 1:3. 90 минут было маловато. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Представитель Чемпионшипа «Бернли» гостил у команды Первой лиги «Рединга».

В первом тайме голов не было, а вот во втором команды отличились по одному голу.

Все решалось в экстра-таймах, где футболисты «Бернли» были сильнее. Зиан Флемминг забил в каждом из таймов.

Кубок Англии. 3-й раунд

Рединг – Бернли 1:3

Голы: Винг, 77 - Фостер, 71, Флемминг, 100, 109

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Кубок Англии по футболу Рединг Бернли видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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