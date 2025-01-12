Англия12 января 2025, 04:04 |
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Рединг – Бернли – 1:3. 90 минут было маловато. Видео голов и обзор матча
Дублем в экстра-тайме отметился Зиан Флемминг
12 января 2025, 04:04 |
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Представитель Чемпионшипа «Бернли» гостил у команды Первой лиги «Рединга».
В первом тайме голов не было, а вот во втором команды отличились по одному голу.
Все решалось в экстра-таймах, где футболисты «Бернли» были сильнее. Зиан Флемминг забил в каждом из таймов.
Кубок Англии. 3-й раунд
Рединг – Бернли 1:3
Голы: Винг, 77 - Фостер, 71, Флемминг, 100, 109
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