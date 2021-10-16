8-й тур
Специя
2 : 1
Салернитана
16.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Гол и результативная передача. Коваленко выдал топ-матч в Италии

Украинский хавбек сделал ассист и забил гол

  • 16.10.2021 17:51
  • 4060 просмотров
  • 13 комментариев
ВИДЕО. Гол и результативная передача. Коваленко выдал топ-матч в Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Италии украинский полузащитник Виктор Коваленко вышел в основном составе «Специи» на игру против «Салернитаны».

На старте второго тайма при счете 0:1 в пользу соперника Коваленко сделал результативную передачу и помог отличиться Давиду Стрелецу.

Это первое результативное действие Коваленко в составе «Специи», где он выступает на правах аренды из «Аталанты».

А на 76-й минуте Виктор оформил и свой первый гол в составе новой команд и вывел «Специю» вперед. Команда благодаря этой победе выбралась из зоны вылета.

Чемпионат Италии. 8-й тур

Специя - Салернитана 2:1
Голы: Стрелец, 51, Коваленко, 76 - Сими, 39
 

События матча
76' ГОЛ ! Мяч забил Рей Манай (Специя).
51' ГОЛ ! Мяч забил Давид Стрелец (Специя).
39' ГОЛ ! Мяч забил Сими Нванкво (Салернитана).

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    tired
    online
    tired, 16.10.2021 17:57
    +4
    В онлайн гол на 76 мин записан на другого игрока.
    Так кто забил?
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    KARABAS55
    online
    KARABAS55, 16.10.2021 18:03
    +3
    Если ему будут доверять место в основе, то он не знаю на счёт ТОП команд, но в середняках СерииА командах, способен играть на хорошем уровне, чего я ему и желаю. Будет усиление для сборной, а то с такими косильщиками как Буяльский, надежд очень мало.
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    maxno
    online
    maxno, 16.10.2021 17:44
    +2
    ГОЛ тоже оформил!!!
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    rus
    online
    rus, 16.10.2021 17:44
    +1
    И год!
    Ссылка
    Tasha19
    online
    Tasha19, 16.10.2021 18:11
    0
    Вітя передає привіт "доброзичливцям")))
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    roman_kros
    online
    roman_kros, 16.10.2021 17:58
    0
    zepofriends, 16.10.2021 17:53
    вот у дырявых подгорит от этой новости
    Забавно, що тренер їхнього рідного клубу відгукується про Коваленка тільки позитивно.
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 16.10.2021 17:53
    0
    maxno, 16.10.2021 17:44
    ГОЛ тоже оформил!!!
    Сравнялся с Малиновским, Коваленко топ
    Ссылка
    rus
    online
    rus, 16.10.2021 17:44
    0
    И гол!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 16.10.2021 17:38
    0
    Давид Стрелец обязан был забивать после такого ассиста
    Ссылка
    rus
    online
    rus, 16.10.2021 17:35
    0
    Ссылка
    samird
    samird, 16.10.2021 18:01
    -2
    zepofriends, 16.10.2021 17:53
    вот у дырявых подгорит от этой новости
    У кого и что должно подгореть от новости, что Витя за восемь месяцев в Италии наконец-то вышел на поле и даже забил гол в ворота соседей по дну турнирной таблицы? У него и в Шахте иногда бывали результативные матчи. По очень большим праздникам. Пусть забьет хотя бы штук 5 - будет что обсудить.
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 16.10.2021 17:55
    -4
    ждём вызова в сборную
    Ссылка
    zepofriends
    online
    zepofriends, 16.10.2021 17:53
    -5
    вот у дырявых подгорит от этой новости
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