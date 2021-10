ВИДЕО. Гол и результативная передача. Коваленко выдал топ-матч в Италии

В матче чемпионата Италии украинский полузащитник Виктор Коваленко вышел в основном составе «Специи» на игру против «Салернитаны».

На старте второго тайма при счете 0:1 в пользу соперника Коваленко сделал результативную передачу и помог отличиться Давиду Стрелецу.

Это первое результативное действие Коваленко в составе «Специи», где он выступает на правах аренды из «Аталанты».

А на 76-й минуте Виктор оформил и свой первый гол в составе новой команд и вывел «Специю» вперед. Команда благодаря этой победе выбралась из зоны вылета.

Чемпионат Италии. 8-й тур

Специя - Салернитана 2:1

Голы: Стрелец, 51, Коваленко, 76 - Сими, 39



TOP BINS! 💥



Kovalenko’s finish for Spezia today (2-1) - coming from outside the box 🔥🇺🇦



He also got an assist earlier too



With Ukraine lacking some creativity of late…



Petrakov has ENTERED the chat 👀 pic.twitter.com/CdXdkZfAT3