ВИДЕО. Гол и результативная передача. Коваленко выдал топ-матч в Италии

В матче чемпионата Италии украинский полузащитник Виктор Коваленко вышел в основном составе «Специи» на игру против «Салернитаны».
На старте второго тайма при счете 0:1 в пользу соперника Коваленко сделал результативную передачу и помог отличиться Давиду Стрелецу.
Это первое результативное действие Коваленко в составе «Специи», где он выступает на правах аренды из «Аталанты».
А на 76-й минуте Виктор оформил и свой первый гол в составе новой команд и вывел «Специю» вперед. Команда благодаря этой победе выбралась из зоны вылета.
Чемпионат Италии. 8-й тур
Специя - Салернитана 2:1
Голы: Стрелец, 51, Коваленко, 76 - Сими, 39
TOP BINS! 💥— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 16, 2021
Kovalenko’s finish for Spezia today (2-1) - coming from outside the box 🔥🇺🇦
He also got an assist earlier too
With Ukraine lacking some creativity of late…
Petrakov has ENTERED the chat 👀 pic.twitter.com/CdXdkZfAT3
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Рей Манай (Специя).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Давид Стрелец (Специя).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Сими Нванкво (Салернитана).
Источник — Sport.ua
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