8-й тур
Специя
2 : 1
Салернитана
16.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Специя – Салернитана – 2:1. Бенефис Коваленко. Видео голов и обзор матча

Виктор выдал первый топ-матч в составе нового клуба

  • 16.10.2021 18:54
  • 1760 просмотров
  • 2 комментария
Специя – Салернитана – 2:1. Бенефис Коваленко. Видео голов и обзор матча

Украинский легионер «Специи» Виктор Коваленко записал в свой актив гол и результативную передачу в матче 8-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны» (2:1).

События матча
76' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Коваленко (Специя).
51' ГОЛ ! Мяч забил Давид Стрелец (Специя).
39' ГОЛ ! Мяч забил Сими Нванкво (Салернитана).

Источник — MEGOGO

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    online
    CheMP, 16.10.2021 18:56
    +1
    с детства за Специю!
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    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 16.10.2021 18:58
    0
    Коваленко зверь. Странно что он в атланте не закрепился
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