Специя – Салернитана – 2:1. Бенефис Коваленко. Видео голов и обзор матча

Украинский легионер «Специи» Виктор Коваленко записал в свой актив гол и результативную передачу в матче 8-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны» (2:1).
События матча
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Коваленко (Специя).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Давид Стрелец (Специя).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Сими Нванкво (Салернитана).
Источник — MEGOGO
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