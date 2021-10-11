Вторая лига. Матчи 13-го тура, 11 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 октября проходят поединки 13-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 13-й тур
11 октября
- 15:00. Балканы Заря – Энергия Новая Каховка
- 15:00. Рубикон Киев – ЛНЗ Черкасcы
- 15:00. Таврия Симферополь – Перемога Днепр
- 19:00. Карпаты Львов – Любомир Ставище
Видеотрансляция матчей Второй лиги
15:00. Балканы Заря – Энергия Новая Каховка
15:00. Рубикон Киев – ЛНЗ Черкасcы
15:00. Таврия Симферополь – Перемога Днепр
19:00. Карпаты Львов – Любомир Ставище
События матча
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Бобко (ЛНЗ).
|16'
|ГОЛ ! С пенальти забил Богдан Покойовый (Рубикон).
Источник — Sport.ua
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