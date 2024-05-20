Драма во Франции. Лилль упустил прямую путевку в ЛЧ в добавленное время
Брест впервые сыграет в Лиге чемпионов, причем сразу в основном раунде
Вечером 19 мая состоялся последний 34-й тур чемпионата Франции 2023/24.
Победителем сезона во Франции стал ПСЖ (76 очков), а второе место занял Монако (67 очков).
Брест занял третье место (61 очков) и впервые сыграет в Лиге чемпионов, причем сразу в основном раунде.
Лилль в матче с Ниццей (2:2) упустил прямую путевку в ЛЧ (59 очков, 4-е место), пропустив гол в компенсированное время. Лиллю придется пробиваться в Лигу чемпионов через квалификацию, начиная с 3-го раунда.
Ницца заняла 5-е место и сыграет в основном раунде Лиги Европы (55 очков).
Лион финишировал 6-м (53 балла) и готовится к финальному матчу Кубка Франции против ПСЖ (25 мая).
В Лиге конференций выступит Ланс, финишировавший на 7-й позиции (51 пункт).
Вылетели из Лиги 1 Лорьян (29) и Клермон (25), а Мец (29) сыграет переходные матчи с представителем Лиги 2.
⚽️ Лига 1. 34-й тур, 19 мая
- Гавр – Марсель – 1:2
- Ланс – Монпелье – 2:2
- Лилль – Ницца – 2:2
- Лион – Страсбург – 2:1
- Лорьян – Клермон – 5:0
- Мец – ПСЖ – 0:2
- Монако – Нант – 4:0
- Реймс – Ренн – 2:1
- Тулуза – Брест – 0:3
🏆 Турнирная таблица Лиги 1
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|34
|22
|10
|2
|81 - 33
|76
|2
|Монако
|34
|20
|7
|7
|68 - 42
|67
|3
|Брест
|34
|17
|10
|7
|53 - 34
|61
|4
|Лилль
|34
|16
|11
|7
|52 - 34
|59
|5
|Ницца
|34
|15
|10
|9
|40 - 29
|55
|6
|Лион
|34
|16
|5
|13
|49 - 55
|53
|7
|Ланс
|34
|14
|9
|11
|45 - 37
|51
|8
|Марсель
|34
|13
|11
|10
|52 - 41
|50
|9
|Реймс
|34
|13
|8
|13
|42 - 47
|47
|10
|Ренн
|34
|12
|10
|12
|53 - 46
|46
|11
|Тулуза
|34
|11
|10
|13
|42 - 46
|43
|12
|Монпелье
|34
|10
|12
|12
|43 - 48
|41
|13
|Страсбург
|34
|10
|9
|15
|38 - 50
|39
|14
|Нант
|34
|9
|6
|19
|30 - 55
|33
|15
|Гавр
|34
|7
|11
|16
|34 - 45
|32
|16
|Мец
|34
|8
|5
|21
|35 - 58
|29
|17
|Лорьян
|34
|7
|8
|19
|43 - 66
|29
|18
|Клермон
|34
|5
|10
|19
|26 - 60
|25
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