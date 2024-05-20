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Чемпионат Франции
Гавр
19.05.2024 22:00 – FT 1 : 2
Марсель
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Франция
20 мая 2024, 00:30 | Обновлено 20 мая 2024, 01:12
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Драма во Франции. Лилль упустил прямую путевку в ЛЧ в добавленное время

Брест впервые сыграет в Лиге чемпионов, причем сразу в основном раунде

20 мая 2024, 00:30 | Обновлено 20 мая 2024, 01:12
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Драма во Франции. Лилль упустил прямую путевку в ЛЧ в добавленное время
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 19 мая состоялся последний 34-й тур чемпионата Франции 2023/24.

Победителем сезона во Франции стал ПСЖ (76 очков), а второе место занял Монако (67 очков).

Брест занял третье место (61 очков) и впервые сыграет в Лиге чемпионов, причем сразу в основном раунде.

Лилль в матче с Ниццей (2:2) упустил прямую путевку в ЛЧ (59 очков, 4-е место), пропустив гол в компенсированное время. Лиллю придется пробиваться в Лигу чемпионов через квалификацию, начиная с 3-го раунда.

Ницца заняла 5-е место и сыграет в основном раунде Лиги Европы (55 очков).

Лион финишировал 6-м (53 балла) и готовится к финальному матчу Кубка Франции против ПСЖ (25 мая).

В Лиге конференций выступит Ланс, финишировавший на 7-й позиции (51 пункт).

Вылетели из Лиги 1 Лорьян (29) и Клермон (25), а Мец (29) сыграет переходные матчи с представителем Лиги 2.

⚽️ Лига 1. 34-й тур, 19 мая

  • Гавр – Марсель – 1:2
  • Ланс – Монпелье – 2:2
  • Лилль – Ницца – 2:2
  • Лион – Страсбург – 2:1
  • Лорьян – Клермон – 5:0
  • Мец – ПСЖ – 0:2
  • Монако – Нант – 4:0
  • Реймс – Ренн – 2:1
  • Тулуза – Брест – 0:3

🏆 Турнирная таблица Лиги 1

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 ПСЖ 34 22 10 2 81 - 33 76
2 Монако 34 20 7 7 68 - 42 67
3 Брест 34 17 10 7 53 - 34 61
4 Лилль 34 16 11 7 52 - 34 59
5 Ницца 34 15 10 9 40 - 29 55
6 Лион 34 16 5 13 49 - 55 53
7 Ланс 34 14 9 11 45 - 37 51
8 Марсель 34 13 11 10 52 - 41 50
9 Реймс 34 13 8 13 42 - 47 47
10 Ренн 34 12 10 12 53 - 46 46
11 Тулуза 34 11 10 13 42 - 46 43
12 Монпелье 34 10 12 12 43 - 48 41
13 Страсбург 34 10 9 15 38 - 50 39
14 Нант 34 9 6 19 30 - 55 33
15 Гавр 34 7 11 16 34 - 45 32
16 Мец 34 8 5 21 35 - 58 29
17 Лорьян 34 7 8 19 43 - 66 29
18 Клермон 34 5 10 19 26 - 60 25
Полная таблица

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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