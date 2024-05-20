Драма во Франции. Лилль упустил прямую путевку в ЛЧ в добавленное время

Вечером 19 мая состоялся последний 34-й тур чемпионата Франции 2023/24.

Победителем сезона во Франции стал ПСЖ (76 очков), а второе место занял Монако (67 очков).

Брест занял третье место (61 очков) и впервые сыграет в Лиге чемпионов, причем сразу в основном раунде.

Лилль в матче с Ниццей (2:2) упустил прямую путевку в ЛЧ (59 очков, 4-е место), пропустив гол в компенсированное время. Лиллю придется пробиваться в Лигу чемпионов через квалификацию, начиная с 3-го раунда.

Ницца заняла 5-е место и сыграет в основном раунде Лиги Европы (55 очков).

Лион финишировал 6-м (53 балла) и готовится к финальному матчу Кубка Франции против ПСЖ (25 мая).

В Лиге конференций выступит Ланс, финишировавший на 7-й позиции (51 пункт).

Вылетели из Лиги 1 Лорьян (29) и Клермон (25), а Мец (29) сыграет переходные матчи с представителем Лиги 2.

⚽️ Лига 1. 34-й тур, 19 мая

Гавр – Марсель – 1:2

– 1:2 Ланс – Монпелье – 2:2

Лилль – Ницца – 2:2

Лион – Страсбург – 2:1

– Страсбург – 2:1 Лорьян – Клермон – 5:0

– Клермон – 5:0 Мец – ПСЖ – 0:2

– 0:2 Монако – Нант – 4:0

– Нант – 4:0 Реймс – Ренн – 2:1

– Ренн – 2:1 Тулуза – Брест – 0:3

🏆 Турнирная таблица Лиги 1