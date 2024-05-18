Анже вернулся в Лигу 1, Сент-Этьену придется играть плей-офф

Вечером 17 мая состоялся заключительный тур французской Лиги 2 в сезоне 2023/24.

Победителем турнира досрочно стал «Осер». В последнем туре решалось, кто еще поднимется в Лигу 1.

В ключевых матчах игрового дня «Анже» сыграл вничью с «Дюнкерком» (0:0), а «Сент-Этьен» проиграл «Кевийи-Руану» (1:2).

В итоге «Анже» занял 2-е место и спустя год вернулся в элиту французского футбола. После финального свистка фанаты выбежали на поле, чтобы отпраздновать.

«Сент-Этьен» завершил сезон на 3-й позиции на третьей строчке и сыграет в плей-офф за путевку в Лигу 1. Также шанс на повышение в классе имеют «Париж» и «Родез», которые заняли 4-е и 5-е места соответственно.

В третий дивизион Франции вылетели 4 команды: «Труа», «Кевийи-Руан», «Конкарно» и «Валансьен».

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Чемпионат Франции. Лига 2

38-й тур, 18 мая

Анже – Дюнкерк – 0:0

Бастия – Париж – 1:1

Бордо – По – 3:2

Генгам – Лаваль – 0:1

Гренобль – Амьен – 1:3

Кан – Валансьенн – 3:0

Кевийи-Руан – Сент-Этьен – 2:1

Осер – Конкарно – 4:1

Родез – Аяччо – 2:0

Труа – Анси – 1:1

Итоговая турнирная таблица

Angers SCO retrouve la @Ligue1UberEats après un championnat totalement dingue jusqu’à la dernière seconde 🖤🤍 pic.twitter.com/7FzWWP9RdV — Angers SCO (@AngersSCO) May 17, 2024