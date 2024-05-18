Анже вернулся в Лигу 1, Сент-Этьену придется играть плей-офф
«Париж» и «Родез» сыграют в полуфинале плей-офф за последнюю путевку
Вечером 17 мая состоялся заключительный тур французской Лиги 2 в сезоне 2023/24.
Победителем турнира досрочно стал «Осер». В последнем туре решалось, кто еще поднимется в Лигу 1.
В ключевых матчах игрового дня «Анже» сыграл вничью с «Дюнкерком» (0:0), а «Сент-Этьен» проиграл «Кевийи-Руану» (1:2).
В итоге «Анже» занял 2-е место и спустя год вернулся в элиту французского футбола. После финального свистка фанаты выбежали на поле, чтобы отпраздновать.
«Сент-Этьен» завершил сезон на 3-й позиции на третьей строчке и сыграет в плей-офф за путевку в Лигу 1. Также шанс на повышение в классе имеют «Париж» и «Родез», которые заняли 4-е и 5-е места соответственно.
В третий дивизион Франции вылетели 4 команды: «Труа», «Кевийи-Руан», «Конкарно» и «Валансьен».
Чемпионат Франции. Лига 2
38-й тур, 18 мая
- Анже – Дюнкерк – 0:0
- Бастия – Париж – 1:1
- Бордо – По – 3:2
- Генгам – Лаваль – 0:1
- Гренобль – Амьен – 1:3
- Кан – Валансьенн – 3:0
- Кевийи-Руан – Сент-Этьен – 2:1
- Осер – Конкарно – 4:1
- Родез – Аяччо – 2:0
- Труа – Анси – 1:1
Итоговая турнирная таблица
Angers SCO retrouve la @Ligue1UberEats après un championnat totalement dingue jusqu’à la dernière seconde 🖤🤍 pic.twitter.com/7FzWWP9RdV— Angers SCO (@AngersSCO) May 17, 2024
Que la fête commence mesdames messieurs 🥳 pic.twitter.com/68VHDRvCYv— Angers SCO (@AngersSCO) May 17, 2024
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