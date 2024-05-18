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Франция
18 мая 2024, 07:37 | Обновлено 18 мая 2024, 07:40
224
0

Анже вернулся в Лигу 1, Сент-Этьену придется играть плей-офф

«Париж» и «Родез» сыграют в полуфинале плей-офф за последнюю путевку

18 мая 2024, 07:37 | Обновлено 18 мая 2024, 07:40
224
0
Анже вернулся в Лигу 1, Сент-Этьену придется играть плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 17 мая состоялся заключительный тур французской Лиги 2 в сезоне 2023/24.

Победителем турнира досрочно стал «Осер». В последнем туре решалось, кто еще поднимется в Лигу 1.

В ключевых матчах игрового дня «Анже» сыграл вничью с «Дюнкерком» (0:0), а «Сент-Этьен» проиграл «Кевийи-Руану» (1:2).

В итоге «Анже» занял 2-е место и спустя год вернулся в элиту французского футбола. После финального свистка фанаты выбежали на поле, чтобы отпраздновать.

«Сент-Этьен» завершил сезон на 3-й позиции на третьей строчке и сыграет в плей-офф за путевку в Лигу 1. Также шанс на повышение в классе имеют «Париж» и «Родез», которые заняли 4-е и 5-е места соответственно.

В третий дивизион Франции вылетели 4 команды: «Труа», «Кевийи-Руан», «Конкарно» и «Валансьен».

Чемпионат Франции. Лига 2

38-й тур, 18 мая

  • Анже – Дюнкерк – 0:0
  • Бастия – Париж – 1:1
  • Бордо – По – 3:2
  • Генгам – Лаваль – 0:1
  • Гренобль – Амьен – 1:3
  • Кан – Валансьенн – 3:0
  • Кевийи-Руан – Сент-Этьен – 2:1
  • Осер – Конкарно – 4:1
  • Родез – Аяччо – 2:0
  • Труа – Анси – 1:1

Итоговая турнирная таблица

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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Лига 2 (Франция) Анже Сент-Этьен Осер Бордо Валансьен Гренобль Париж Генгам Кан Аяччо Труа Анси Бастия Кевийи-Руан Родез Аверон Амьен статистические расклады Лаваль По (Франция) Дюнкерк
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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