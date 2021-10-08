Без украинцев. Названы претенденты на звание лучшему молодому игроку года

Для украинских игроков места не нашлось

  • 08.10.2021 19:37
  • 1193 просмотра
  • 3 комментария
Без украинцев. Названы претенденты на звание лучшему молодому игроку года
© Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Издание France Football в рамках опубликования фамилий претендентов на Золотой мяч назвало и кандидатов на звание лучшего молодого (до 21 года) игрока года.

Мэйсон Гринвуд (МЮ), Букайо Сака (Арсенал), Педри (Барселона), Жереми Доку (Ренн), Райан Гравенберх (Аякс), Джамал Мусиала (Бавария), Флориан Вирц (Байер), Джуд Биллингем (Боруссия Д), Джованни Рейна (Боруссия Д), Нуну Мендеш (ПСЖ).

Победителя объявят 29 ноября.
 

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Yura Юрий
    online
    Yura Юрий, 08.10.2021 20:35
    0
    это и не удивительно, к сожалению.особенно с таким тренером молодежки...
    Ссылка
    PETP0
    online
    PETP0, 08.10.2021 20:30
    0
    Вася Чіпа, 08.10.2021 20:18
    Дурацький заголовок. А кого з наших можна запропонувати?
    Ярмоленко.
    Ссылка
    Вася Чіпа
    Вася Чіпа, 08.10.2021 20:18
    +1
    Дурацький заголовок. А кого з наших можна запропонувати?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности