Без украинцев. Названы претенденты на звание лучшему молодому игроку года

Издание France Football в рамках опубликования фамилий претендентов на Золотой мяч назвало и кандидатов на звание лучшего молодого (до 21 года) игрока года.

Мэйсон Гринвуд (МЮ), Букайо Сака (Арсенал), Педри (Барселона), Жереми Доку (Ренн), Райан Гравенберх (Аякс), Джамал Мусиала (Бавария), Флориан Вирц (Байер), Джуд Биллингем (Боруссия Д), Джованни Рейна (Боруссия Д), Нуну Мендеш (ПСЖ).

Победителя объявят 29 ноября.



