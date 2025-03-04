Ямал и Гави недовольны. Недопонимание в раздевалке Барселоны

Две молодых звезды каталонской «Барселоны» Гави и Ламин Ямал хотят чаще видеть на поле своего товарища Пабло Торре, сообщает El Nacional.

По информации источника, оба футболиста недовольны тем количеством времени, которое главный тренер команды Ханс-Дитер Флик дает Пабло. Коуч это понимает, но в тоже время ему сложно отдать предпочтение Торре, имея в своем распоряжении Френки де Йонга, Педри, Дани Ольмо и Фермина Лопеса.

Пабло Торре может сменить клуб следующим летом, учитывая недостаточное для его развития количество игрового времени.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» установила огромный ценник на свою суперзвезду.