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  4. Ямал и Гави недовольны. Недопонимание в раздевалке Барселоны
Испания
04 марта 2025, 00:40 |
343
0

Ямал и Гави недовольны. Недопонимание в раздевалке Барселоны

Два молодых лидера каталонского гранда хотят чаще видеть на поле Пабло Торре

04 марта 2025, 00:40 |
343
0
Ямал и Гави недовольны. Недопонимание в раздевалке Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал и Гави

Две молодых звезды каталонской «Барселоны» Гави и Ламин Ямал хотят чаще видеть на поле своего товарища Пабло Торре, сообщает El Nacional.

По информации источника, оба футболиста недовольны тем количеством времени, которое главный тренер команды Ханс-Дитер Флик дает Пабло. Коуч это понимает, но в тоже время ему сложно отдать предпочтение Торре, имея в своем распоряжении Френки де Йонга, Педри, Дани Ольмо и Фермина Лопеса.

Пабло Торре может сменить клуб следующим летом, учитывая недостаточное для его развития количество игрового времени.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» установила огромный ценник на свою суперзвезду.

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Пабло Торре Ламин Ямал Гави Барселона Ханс-Дитер Флик Ла Лига чемпионат Испании по футболу Френки де Йонг Педри Дани Ольмо Фермин Лопес
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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