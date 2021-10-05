В среду 6 октября в Харькове на стадионе «Металлист» состоится поединок первого тура группового этапа женской Лиги чемпионов, в котором чемпионки Украины футболистки харьковского клуба «Жилстрой-1» будут принимать мадридский «Реал».

«Жилстрой-1»

В нынешнем сезоне Лига чемпионов проводится по новой формуле, но все равно так высоко ни одна украинская команда еще не забиралась. Обычно наши футболистки на разных стадиях играли от двух до четырех матчей. В самом лучшем случае до шести. А сейчас «Жилстрой-1» уже провел четыре игры на предварительных этапах и гарантированно сыграет еще шесть. И не с кем-нибудь, а с испанским «Реалом», французским «ПСЖ» и исландским клубом «Брейдаблик».

В новом чемпионате Украины подопечные Валентины Котик провели 6 матчей, из которых 5 выиграли и в одном потерпели поражение от своих главных конкуренток в борьбе за золотые награды землячек из команды «Жилстрой-2» со счетом 1:2.

А незадолго до встречи с «Реалом» в очередном туре чемпионата страны харьковчанки нанесли поражение «Мариуполю» 8:0. В том матче голы забили Ольга Бойченко (3), Дарья Апанащенко (2), Ольга Овдийчук, Юлия Шевчук и Анна Петрик.

«Реал»

Женский футбольный клуб «Реал» (Мадрид) в отличие от знаменитого мужского имеет небольшую историю. Он основывался дважды в 1997 и 2013 годах. Первая попытка получилась неудачной, а вторая сработала. Правда, сперва команда имела другие названия, но все равно уже была под крылом Флорентино Переса и поднималась из низших лиг вверх.

В минувшем сезоне в чемпионате Испании «Реал» занял второе место и получил право выступать в Лиге чемпионов. А вот нынешний сезон мадридская команда начала неудачно и после пяти туров имеет всего лишь одно очко. Возможно это связано с тем, что летом команду покинули 7 футболисток, а пришли новые 8 и они еще просто не успели сыграться с теми, кто остался. Кстати, на данный момент лидерами «Реала» являются нападающая Эстер Гонсалес, еще один форвард легионерка из Швеции Косоваре Асллани, а также защитница Ольга Кармона. Их трансферная стоимость оценивается в 700 тысяч евро.

Статистика встреч

В еврокубках «Жилстрой-1» и «Реал» еще не встречались.

Ориентировочные составы:

«Жилстрой-1»: Гамзе, Алексанян, Шматко, Апанащенко, Хаванская, Петрик, Кочнева, Шевчук, Садикоглу, Бойченко, Овдийчук



«Реал»: Жерар, Кармона, Роблес, Родригес, Сорноса, Ороз, Гарсия, Асллани, Гонсалес, Меллер, Партидо

6 октября, среда