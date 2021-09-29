Несвежее блюдо российской футбольной телекухни

Блогер Sport.ua посмотрел еврокубковые матчи украинских клубов по российским телеканалам и сделал вывод: украинские футбольные телекомментаторы заслуживают уважения.

Корить отечественных футбольных комментаторов едва ли не любимейшее дело диванноэкспертного сообщества – мол, и языка не знают, и в футболе не смыслят, и кричат «го-о-о-о-ол!», как бешеные. В пример отечественным мастерам футбольного слова частенько ставят гроссмейстеров прошлого и нынешних российских футбольных телегуру. Правы ли критиканы?

Ну, от усовершенствования украинского языка комментаторы, может, и не отказались бы (самые популярные ошибки – неправильное ударение в слове «наприкінці», буквально у всех уж никак не на втором слоге, как по языковым нормам, а почему-то на последнем, и пренебрежение словом «скасувати» в пользу русизма «відмінити», в ВАР-времена его приходится использовать частенько), знание матчасти у них не самое плохое (хотя ситуацию в турнирной таблице иногда не помешает детально изучить перед тем или иным матчем), а наигранная искусственная эмоциональность – требование телекухни, чтобы зритель не заснул, или, как говорят, не наловил окуней перед голубым экраном. Однако, наблюдая за стартом основной части еврокубков нынешнего сезона с участием украинских команд по российским теле- и интернет-каналам, поймал себя на мысли, что не так уж все плохо в украинском комментаторском цехе. Знание или, скорее, незнание современными российскими комментаторами украинского футбола меня просто шокировало! И в той стране денно и нощно по телевидению судачат об Украине! Да там так ладно врут, что сами себе верят!

Итак, от российского комментатора матча «Шахтер» – «Монако» я узнал, что Марлос до «Шахтера», оказывается, играл за «Днепр», а новым главным тренером сборной Украины является некий Александр Панкратов. Другой комментатор другого поединка «Шахтера» в Лиге чемпионов натурализованного бразильца в оранжево-черной форме упорно звал МарлОсом, делая ударение на втором слоге. Российский обозреватель матча «Буде-Глимт» – «Заря» также не совладал с ударениями, время от времени произнося: «КочЕргин». Более того: по его глубокому убеждению, ворота «Зари» в той игре защищал какой-то Мацарупа. Обладатель паспорта с двуглавым орлом, комментировавший игру «Динамо» (Киев) – «Бенфика», искренне считал, что в ближайший к лигочемпионскому матчу уик-энд киевляне сыграют в чемпионате Украины против «АлексАндрии». Снова проблемы с ударением! Вероятно, о существовании такого города и футбольной команды российский знаток украинского футбола не слышал, а динамовцы, по его мнению, должны были бы сыграть со знаменитой грузинской шахматисткой Наной Александрией. Вопрос вот только: в футбол или в шахматы?

Является ли такое невежество россиян в области украинского футбола признаком именно нынешнего времени? Отнюдь. Еще на заре украинской независимости мэтры футбольного комментария из Белокаменной, обозревая финал Кубка Украины-93 между динамовцами и львовскими «Карпатами», так и не припомнили, какой это по счету финал Кубка независимой Украины. Решили, что все-таки первый, абсолютно забыв (а, может, пребывая в неведении) о финале-92 между «Черноморцем» и «Металлистом».

Несомненно, и западноевропейские телевизионщики нередко меняют фамилии наших игроков на свой манер. Припоминаю, к примеру, как немецкий комментатор называл в свое время голкипера нашей молодежки Вадима Солдатенко как-то очень-очень по-немецки: «Зольдатенко». Однако западноевропейцы по крайней мере не претендуют на основательное знание украинского футбола в частности и Украины в целом.

Итак, давайте ценить то, что имеем в своем доморощенном телепространстве, поскольку хуже всегда может быть. Как, собственно, и лучше.

Алексей РЫЖКОВ