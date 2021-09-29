Несвежее блюдо российской футбольной телекухни

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о комментаторах и не только

  • 29.09.2021 13:11
  • 2883 просмотра
  • 9 комментариев
Несвежее блюдо российской футбольной телекухни
© ФК Шахтер

Блогер Sport.ua посмотрел еврокубковые матчи украинских клубов по российским телеканалам и сделал вывод: украинские футбольные телекомментаторы заслуживают уважения.

Корить отечественных футбольных комментаторов едва ли не любимейшее дело диванноэкспертного сообщества – мол, и языка не знают, и в футболе не смыслят, и кричат «го-о-о-о-ол!», как бешеные. В пример отечественным мастерам футбольного слова частенько ставят гроссмейстеров прошлого и нынешних российских футбольных телегуру. Правы ли критиканы?

Ну, от усовершенствования украинского языка комментаторы, может, и не отказались бы (самые популярные ошибки – неправильное ударение в слове «наприкінці», буквально у всех уж никак не на втором слоге, как по языковым нормам, а почему-то на последнем, и пренебрежение словом «скасувати» в пользу русизма «відмінити», в ВАР-времена его приходится использовать частенько), знание матчасти у них не самое плохое (хотя ситуацию в турнирной таблице иногда не помешает детально изучить перед тем или иным матчем), а наигранная искусственная эмоциональность – требование телекухни, чтобы зритель не заснул, или, как говорят, не наловил окуней перед голубым экраном. Однако, наблюдая за стартом основной части еврокубков нынешнего сезона с участием украинских команд по российским теле- и интернет-каналам, поймал себя на мысли, что не так уж все плохо в украинском комментаторском цехе. Знание или, скорее, незнание современными российскими комментаторами украинского футбола меня просто шокировало! И в той стране денно и нощно по телевидению судачат об Украине! Да там так ладно врут, что сами себе верят!

Итак, от российского комментатора матча «Шахтер» – «Монако» я узнал, что Марлос до «Шахтера», оказывается, играл за «Днепр», а новым главным тренером сборной Украины является некий Александр Панкратов. Другой комментатор другого поединка «Шахтера» в Лиге чемпионов натурализованного бразильца в оранжево-черной форме упорно звал МарлОсом, делая ударение на втором слоге. Российский обозреватель матча «Буде-Глимт» – «Заря» также не совладал с ударениями, время от времени произнося: «КочЕргин». Более того: по его глубокому убеждению, ворота «Зари» в той игре защищал какой-то Мацарупа. Обладатель паспорта с двуглавым орлом, комментировавший игру «Динамо» (Киев) – «Бенфика», искренне считал, что в ближайший к лигочемпионскому матчу уик-энд киевляне сыграют в чемпионате Украины против «АлексАндрии». Снова проблемы с ударением! Вероятно, о существовании такого города и футбольной команды российский знаток украинского футбола не слышал, а динамовцы, по его мнению, должны были бы сыграть со знаменитой грузинской шахматисткой Наной Александрией. Вопрос вот только: в футбол или в шахматы?

Является ли такое невежество россиян в области украинского футбола признаком именно нынешнего времени? Отнюдь. Еще на заре украинской независимости мэтры футбольного комментария из Белокаменной, обозревая финал Кубка Украины-93 между динамовцами и львовскими «Карпатами», так и не припомнили, какой это по счету финал Кубка независимой Украины. Решили, что все-таки первый, абсолютно забыв (а, может, пребывая в неведении) о финале-92 между «Черноморцем» и «Металлистом».

Несомненно, и западноевропейские телевизионщики нередко меняют фамилии наших игроков на свой манер. Припоминаю, к примеру, как немецкий комментатор называл в свое время голкипера нашей молодежки Вадима Солдатенко как-то очень-очень по-немецки: «Зольдатенко». Однако западноевропейцы по крайней мере не претендуют на основательное знание украинского футбола в частности и Украины в целом.

Итак, давайте ценить то, что имеем в своем доморощенном телепространстве, поскольку хуже всегда может быть. Как, собственно, и лучше.

Алексей РЫЖКОВ

Юрий Штемберг, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
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    zdobny
    zdobny, 29.09.2021 14:17
    +1
    Боже, я думал реально какое-то дельное замечание есть, а автор всю статью пишет о том, что ударение не так ставят иногда, хотя нигде в мире у комментаторов не принято узнавать точное звучание фамилий и названий иностранных клубов. Назвать Александри́ю - Алекса́ндрией, а Ма́рлоса - Марло́сом, о да, вот это позор и колхоз. Вопиющее незнание украинского футбола. Всем в Мире плевать на ударения, они вообще на разных языках по разному звучат. Лишь бы из пальца высосать...
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 29.09.2021 14:17
    +1
    zzg77, 29.09.2021 13:37
    Зачем этот опус?
    кушать хочется)))
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    Dom_y_Doporu
    Dom_y_Doporu, 29.09.2021 14:12
    +1
    В общем. Как-то решил я посмотреть финал Лиги Европы по украинскому тв. Вытерпел первые 45 минут, в перерыве написал письмо Воле. Наши парни решили, что домашнее задание важнее происходящего на поле. 3/4 времени первого тайма было отведено на слова игроков, тренеров, родственников, бывших игороков, любовниц и агентов… приводилась куча бестолковой статистики с военных времён. И, даже когда мяч оказывался в штрафной обороняющейся Команды, для них это не было поводом отвлечься от любопытных фактов, зачитываемых из тетрадки с ДЗ. Никто не говорит, что они плохие. Но и никто не говорит им, что комментатор - это про импровизацию и красивое, интересное ведение игры. А не декламирование заранее подготовленного текста. Поэтому Чемпионат Европы я смотрел уже по белорусскому и российскому тв. А парень, который нашёл там ляпы у русских.. слушай, ну вот не надо приводить факты принижающие одних и не говорить ничего про то, как бокопорят другие. Не все русские комментаторы крутые, но, в то же время, единицы из украинских толковые. Вот тебе мнение диванного эксперта
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    Сергей Диденко
    online
    Сергей Диденко, 29.09.2021 13:56
    0
    Проблема не в комментаторах, проблема в авторах такой хрени....
    Неужели больше не о чем писать или пИсать, как об ударениях??
    На голову не налазит прочитанное. В каждом языке своя грамматика и произношение. Кто из вас знает вратаря какого-нибудь Урала или Крыльев советов... и правильно произнесет диалектически все иностранные фамилии?
    Ударение не признак профессионализма комментатора.
    Более того, вначале афффтар сокрушается, что наши не знают правила ударение своего украинского языка, а потом возмущается, что чужие не так "ударяют" фамилии.... бред да и только.
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    Letifer
    Letifer, 29.09.2021 13:50
    +1
    Никогда не понимал тех, кто ставит в пример российских комментаторов
    Да, тех же Уткина или Розанова слушать было интереснее, чем наших Савелиев и прочих Шарафутдиновых, но современные российские комментаторы ниочём, имхо
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    suforza1921
    online
    suforza1921, 29.09.2021 13:47
    +3
    Чого дивуватися? В москві чомусь курчат називають циплятами, а маслюки - маслятами. Невігласи.
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    Konstantin Osipenko
    online
    Konstantin Osipenko, 29.09.2021 13:38 (изменен)
    +3
    Якби ж це були всі їх проблеми з коментарем. Поки не купив трансляціх з нашими коментаторами, то дивився на лівтв з російськими - це просто жах, іноді навіть доводилось робити гучність на 0, щоб не слухати тієї маячні, що вони верзли! Наші коментари набагато професійніші!
    Їх епітити та порівняння це просто щось.
    Ніколи не забуду як на матчі Зеніт - Бенфіка було:
    "выходя на второй тайм игроки Бенфики смотрят на игроков Зенита как на небожителей"
    - 0:0 після першого тайму, 2 або 3:0 на користь Бенфікі у другому)
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    zzg77
    online
    zzg77, 29.09.2021 13:37
    +1
    Зачем этот опус?
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    DK1961
    DK1961, 29.09.2021 13:29
    +1
    Ну так в Москве и ЧернОбыль упорно в свое время обзывали ЧернобЫлем...
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