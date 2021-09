ВИДЕО. Забежал за сетку. Удивительный розыгрыш на US Open

В рамках открытого чемпионата США по теннису проходят соревнования в парном разряде среди мужчин. В матче первого круга между Маркусом Даниэллом и Марсело Демолинером против Дэниэла Эванса и Ллойда Гласспула случился забавный эпизод.

Во время подачи Гласспула соперники с трудом отразили мяч, однако легко добить его не удалось. Мяч ударился на линии и полетел по неожиданной траектории за пределы сетки, Эвансу пришлось забежать за пределы сетки, чтобы доиграть розыгрыш до конца.

Матч в итоге завершился победой Дэниэлла и Демолинера, которые прошли во второй раунд из-за отказа соперников.

Смотрите видео момента:



WHAT THE 😳😱🤯



(Yes, folks, that is indeed a legal shot.) pic.twitter.com/SEfo0G0iRL