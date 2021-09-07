ВИДЕО. Забежал за сетку. Удивительный розыгрыш на US Open

Курьезный момент в матче парного разряда

  • 07.09.2021 02:28
  • 291 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Забежал за сетку. Удивительный розыгрыш на US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках открытого чемпионата США по теннису проходят соревнования в парном разряде среди мужчин. В матче первого круга между Маркусом Даниэллом и Марсело Демолинером против Дэниэла Эванса и Ллойда Гласспула случился забавный эпизод.

Во время подачи Гласспула соперники с трудом отразили мяч, однако легко добить его не удалось. Мяч ударился на линии и полетел по неожиданной траектории за пределы сетки, Эвансу пришлось забежать за пределы сетки, чтобы доиграть розыгрыш до конца.

Матч в итоге завершился победой Дэниэлла и Демолинера, которые прошли во второй раунд из-за отказа соперников.

Смотрите видео момента:
 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    VadyaMetal
    VadyaMetal, 07.09.2021 03:16
    0
    Прикольный эпизод!
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