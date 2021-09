Осака вышла в третий раунд US Open на отказе соперницы

Сегодня Наоми Осака во втором раунде US Open-2021 должна была встречаться с Ольгой Данилович. Однако сербская теннисистка снялась с матча из-за состояния здоровья.

В третьем раунде Осака сыграет с победителем матча между эстонкой Кайей Канепи и канадкой Лейлой Фернандес. Напомним, японка является действующей чемпионкой US Open.

Первая ракетка Украины, Элина Свитолина, сегодня во втором раунде сыграет с испанкой Ребекой Масаровой.

Moving on in New York ➡️@naomiosaka | #USOpen pic.twitter.com/InTgmWIbkQ