Л. Киченок / Кенин – Фернандес / Мелихар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го парного разряда турнира WTA 1000 в Майами
22 марта украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на турнире WTA 1000 в Майами, США.
В 1/16 финала украинка и ее напарница София Кенин (США) сыграют против тандема Лейла Фернандес (Канада) / Николь Мелихар (США). Поединок состоится 3-м запуском на корте №3. Ориентировочное время начала встречи – 20:00.
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Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния далее сыграют с Кэролайн Доулхайд и Сторм Сантерс.
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