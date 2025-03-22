Л. Киченок / Кенин – Фернандес / Мелихар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 марта украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1/16 финала украинка и ее напарница София Кенин (США) сыграют против тандема Лейла Фернандес (Канада) / Николь Мелихар (США). Поединок состоится 3-м запуском на корте №3. Ориентировочное время начала встречи – 20:00.

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Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния далее сыграют с Кэролайн Доулхайд и Сторм Сантерс.

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