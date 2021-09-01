Элина Свитолина – Ребека Масарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первого сентября лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче второго круга украинка сразится против еще одного квалифаера Ребеки Масаровой из Испании (№231 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №17. Время начала матча – 18:00 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия Свитолина Масарова 1-й круг Марино (6-2 6-3) №175 WTA Богдан (6-7 7-6 7-6) №102 WTA



Ранее девушки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сыграет против Маркеты Вондроушовой (№38 WTA) или Дарьи Касаткиной (№27 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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