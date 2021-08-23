US Open-2021. Призовые по раундам

В 2021 году призовой фонд US Open составит 57,5 миллиона долларов США. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|$2,500,000
|Финалист
|$1,250,000
|1/2 финала
|$675,000
|1/4 финала
|$425,000
|4-й раунд
|$265,000
|3-й раунд
|$180,000
|2-й раунд
|$115,000
|1-й раунд
|$75,000
Парный разряд (на команду)
|Победители
|$660,000
|Финалисты
|$330,000
|1/2 финала
|$164,000
|1/4 финала
|$93,000
|3-й раунд
|$54,000
|2-й раунд
|$34,000
|1-й раунд
|$20,000
Отметим, что в 2020-м году призовой фонд турнира составлял 53,4 миллиона долларов.
Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 30 августа по 12 сентября.
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Источник — Sport.ua
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